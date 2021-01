Mají ho za blázna, smějí se mu. Bajin ale věří, že rozbije mentální blok Plíškové

Česká tenisová jednička Karolína Plíšková dnes v Abú Dhabí vstoupí do nové sezony. Její nová spolupráce s věhlasným trenérem Saschou Bajinem budí velká očekávání.

Německý kouč v tenisovém prostředí rozhodně není jednostranně přijímanou osobností. Pro jedny je jedním z předních odborníků, největší novodobou trenérskou superstar a hlavním strůjcem japonské senzace jménem Naomi Ósakaová.

Jiní zase upozorňují na jeho časté až příliš emotivní rozchody s tenistkami, Bajinovy nepopíratelné úspěchy pak považují spíše za shodu náhod nebo za umění být v pravý čas na správném místě.

Kde je pravda, se rozhodla na vlastní kůži vyzkoušet nejlepší česká tenistka. Karolína Plíšková má po svém boku už sedmého kouče během posledních pěti let.

Někdejší světová jednička nyní doufá, že to bude právě Bajin, kdo jí pomůže prorazit dlouholetou bariéru a dojít až k vytouženému grandslamovému titulu. A šestatřicetiletý rodák z Mnichova se srbskými kořeny v tomto ohledu překypuje sebedůvěrou.

"Vyhrát grandslamový turnaj je jasným cílem. Karolína na sebe zatím možná vyvinula příliš velký tlak. Doufejme, že to zastavíme," prohlásil muž, který v počátku trenérské kariéry pracoval osm let jako sparingpartner Sereny Williamsové.

Bajin dlouho nechodil kolem horké kaše. Plíškovou podle něj na největších turnajích zrazuje zejména psychická stránka.

"Není to tajemství. Pokud jste vyhráli všechny ostatní tituly na tour a porazili jste už dřív všechny ostatní soupeře, musí v tom být nějaký mentální blok," prohlásil kouč v prosincovém rozhovoru pro německý magazín Tennisnet.com.

"Myslím, že jí s tím mohu pomoci. Pokud jste už na podobný úspěch dosáhli, víte, jaké to je. Tuhle energii pak můžete předat ostatním. Důvěra v kouče, který pracoval s několika vítězi grandslamu, je přece jen trochu jiná," neváhal Bajin připomenout své nejslavnější angažmá u Ósakaové, která pod ním vyhrála US Open v roce 2018 i Australian Open o pár měsíců později.

Špatně si Němec nevedl ani v roce 2019, kdy k výraznému zlepšení pomohl Francouzce Kristině Mladenovicové. Pak ji ale k jejímu rozčarování pustil k vodě a vrhnul se do broušení zatím notně surového diamantu - Ukrajinky Dajany Jastremské. Spolupráce nevydržela ani sezonu a rozchod opět neproběhl v idylickém hávu.

Bez práce ale německý trenér dlouho nezůstal.

"S manželem Karolíny Michalem Hrdličkou jsem byl v kontaktu delší dobu a poté, co jsme po US Open ukončili spolupráci s Dajanou, se ozval. Původně jsem nechtěl hned pokračovat v trénování, ale byl jsem velmi překvapen a rád, když přišla nabídka právě od Karolíny. Je to velké jméno a já jsem poctěný a vděčný za takovou příležitost," uvedl Bajin, který prý "musí věřit a cítit, že ze spolupráce vzejde něco velkého". A takovou víru při nabídce od Plíškové skutečně pocítil.

Přestože měl podle svých slov další "lákavé" nabídky, mimo jiné i z mužského okruhu, rozhodl se Bajin pro českou finalistku US Open z roku 2016.

"Je to úžasná práce, protože budeme usilovat o něco, čeho dosud nedosáhla. Moc se mi líbí mít jasný cíl. Karolína má k zisku grandslamu dostatek zkušeností," pokračoval kouč ve vodopádu pozitivních slov.

Kromě psychického aspektu ale musel zmínit ještě jeden zásadní nedostatek, se kterým Plíšková obzvlášť na grandslamových turnajích v posledních letech marně bojuje. Je to absence jakéhosi plánu B. Jinak řečeno: pokud české tenistce nefunguje její typická nátlaková hra, nemá v kapse žádnou alternativu a soupeřky se ji tak postupem času naučily takticky vyvést z konceptu.

"Mít záložní plán je velmi důležité. Zvlášť pokud chcete vyhrát grandslam. Nemůžete používat svůj plán A dva týdny, to je nemožné. To nikdy nebude fungovat. Obvykle dokonce potřebujete mít i plán C. Pracujeme na tom, aby hrála svůj nejlepší tenis v nejdůležitějších okamžicích," řekl Bajin.

Sázet ale bude především na svůj proslulý mentální koučink. Němec dokonce napsal knihu o duševní síle.

"Pořád říkám, že určitě existuje spousta trenérů, kteří lépe vysvětlí, jak hrát forhend nebo bekhend. Ale ne v nejdůležitějších okamžicích. Pokud je třetí sada, 5:5 a 40:30, musíte být schopní vysvětlit hráčce, na co se musí soustředit a co je důležité," nechal Bajin nahlédnout do své trenérské kuchyně.

"Moje síla spočívá ve skutečnosti, že jsem všestranný a přizpůsobivý," dodal sebevědomě.

Samotná hráčka je zatím nadšená. Takové nasazení od německého kouče nečekala. Bajin se účastnil zatím každého tréninku.

"Jsem fakt překvapená. Mám pocit, že se mu spousta lidí posmívá, má ho za blázna. Ale není jiného člověka, kterého bych potkala, a že jsem pár trenérů vyzkoušela, co by pro to dělal tolik, aniž by ze spousty věcí něco měl," vyzdvihla Plíšková.

"Dává do toho možná nejvíc, co kdy kdo z týmu, co platím, dával," dodala.

Světová šestka se ve čtvrtek odpoledne středoevropského času utká v prvním duelu sezony s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Utkání můžete sledovat v on-line reportáži na Aktuálně.cz.