Madrid patří Kvitové, česká hvězda může překonat Serenu. Ale teď je tu pravá výzva

před 1 hodinou

Českátenistka Petra Kvitová na madridské antuce napravila nevýrazný dojem z předchozího utkání proti Francouzce Kristině Mladenovicové. Její krajanku Caroline Garciaovou zdolala taktéž ve dvou setech, úroveň její hry šla ale prudce nahoru.

Na nejpomalejším povrchu působí tak sebejistě, jak se jejím fanouškům před několika lety ani nezdálo. Kvitová druhý rok po sobě předvádí antukovou smršť.

Před rokem dobyla Prahu i Madrid a její pozoruhodná série vítězství se zastavila v Paříži na čísle 13. Teď na tomtéž ukazateli svítí sedmička. Po titulu ve Stuttgartu uhrála devětadvacetiletá tenistka už tři výhry v oblíbeném Madridu.

"Prostě to tu mám moc ráda," opakuje po každé další výhře. Zdejší vysoce prestižní turnaj už ovládla třikrát, v letech 2011, 2015 a 2018. Pokud by přemožitelku nenašla ani letos, stala by se rekordmankou.

Jeden ze čtyř turnajů kategorie WTA Premier Mandatory, kam od roku 2009 kromě Madridu patří také podniky v Miami, Indian Wells a Pekingu, totiž ještě nikdo nikdy nevyhrál víc než třikrát. V tuto chvíli se Kvitová dělí o prvenství se Serenou Williamsovou a Viktorií Azarenkovou. Obě stále aktivní legendy shodně třikrát vládly v Miami.

K ceněnému primátu ale chybí ještě tři výhry.

A hned na úvod výzva z nejsložitějších. V dnešním večerním čtvrtfinále vyzve česká tenistka v repríze loňského dramatického finále Nizozemku Kiki Bertensovou.

"Hrozně těžký zápas, to je jisté," řekla Kvitová v Madridu. "Viděli jsme to minulý rok tady ve finále, jak těžké to s ní je. A viděli jsme to nedávno ve Stuttgartu," připomněla Češka, že mezi ní a současnou světovou sedmičkou pomalu vzniká poměrně zajímavá rivalita.

Francouzští tenisoví fanoušci mají jasno. Halepová a Kvitová jsou nejlepší antukářky:

Halep and Kvitová are simply the Best on clay 🔥 — TennisFR (@fr_tennis) May 9, 2019

Kvitová porazila o téměř dva roky mladší Bertensovou třikrát z pěti duelů. Loňské finále v Madridu přineslo atraktivní bitvu o každý míč, kterou Češka nakonec zvládla. Stejně jako na konci dubna semifinále ve Stuttgartu. V semifinále loňského turnaje v Cincinnati naopak třísetové drama ovládla Holanďanka.

"Myslím si, že se potkáváme v turnaji příliš brzo. Měli jsme se potkat v pozdější fázi. Ale takový je bohužel los," prohlásila nyní Kvitová, která Bertensovou považuje za jednu z nejtěžších možných soupeřek. Zároveň jí ale veřejně vyznala svou náklonnost.

"Mám Kiki moc ráda, stejně jako jejího trenéra. Bude to hezké a zábavné, zase proti ní hrát. Vždycky je to velká výzva, obzvlášť na antuce. Je na ní vidět, jak si hru na antuce užívá," uvedla světová dvojka.

O ní ale platí to samé. Kvitová letos definitivně potvrdila, že jí antuka už vůbec nevadí. Naopak. Díky znatelnému růstu pohybových schopností může na oranžové drti porazit jakoukoli soupeřku.

U Kvitové už prakticky nezáleží na povrchu. Podstatnější jsou pro její výkon klimatické podmínky, zvláště pak vlhkost a horko. Madrid ji v tomto směru vyhovuje dokonale. A krásný tenisový stánek Caja Mágica už je symbolem jejích triumfů.