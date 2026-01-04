Macháčův záchvat pronikl do světového výběru. Čech se svému výlevu musel smát

Uplynul rok od nezapomenutelného představení Tomáše Macháče v australském Sydney. Český tenista tehdy v rámci týmového United Cupu předváděl skvělé výkony a do úzkých v semifinále dostával i hvězdného Američana Taylora Fritze. Jenže pak doplatil na křeče, které byly důsledkem nemoci a nedostatku fyzické kondice. Co následovalo, obletělo svět sportu.
Macháč před rokem na United Cupu ukázal, jak nebezpečným hráčem je. Potrápil Nora Caspera Ruuda, porazil polskou jedničku Huberta Hurkacze, smetl italskou naději Flavia Cobolliho a další impozantní výkon předváděl v semifinále proti Fritzovi.
V první sadě otočil z 0:3, vynutil si tie-break a v něm finalistu předloňského US Open působivým způsobem přehrál. Ve druhém dějství Macháč dlouho dominoval, zprvu překonal i přicházející křeče, které mu trenér Daniel Vacek na lavičce narychlo rozmasíroval.
Jenže problém se dostavil, když se za stavu 5:2 české jedničce nepodařilo proměnit dva mečboly. Fritz se postupně vyhrabal z krize, naopak Macháč ztrácel pevnou půdu pod nohama. A také nervy.
Poprvé se na lavičce rozohnil v přestávce za stavu 5:4. Za použití vulgárních výrazů se snažil Vackovi vysvětlit, že vinou přetrvávajících křečí není schopný podat stoprocentní výkon. "Já mám jeblou nohu, jak mám proti němu hrát?" křičel rodák z Berouna.
Fritz poté vyrovnal na 5:5 a v další hře bez ztráty jediného míčku prorazil Čechovo podání. A Macháč na lavičce explodoval znovu, ještě mnohem silněji, bez ohledu na mikrofony a kamery umístěné všude okolo.
"Mě to nebaví, ty vole. Já tam nejdu, já to skrečuju, nebudu tady ze sebe dělat č....a. Frajer mi to jen hází, kam nemůžu. Nebudu hrát," nadával po zahození rakety, mlátil rukou do lavičky a přidal další spršku nadávek.
V následném gamu vydržel jeden míč a šel se omluvit rozhodčímu, následně i překvapenému Fritzovi. Američan se předčasnému ukončení zápasu divil, stejně jako diváci.
"Čtrnáct dní jsem byl nemocný a nemohl jsem udělat přípravu. Je zázrak, jaký jsem tu předváděl neskutečný tenis. Dneska jsem hrál poslední čtyři gamy v křečích," vysvětloval tehdy v nahrávce pro média Macháč.
Jeho autentický výbuch emocí ve světě sportu rezonuje dodnes. Záběry Macháčova běsnění na konci uplynulého roku zabodovaly v anketě australského Channelu 9 a jeho odnože Wide World of Sports.
Staly se tam pátým nejsledovanějším videem celého roku 2025.
Sám tenista z Berouna se k incidentu vrátil nedávno, kdy jej se záběry konfrontovali v podcastu Rakety.
Macháč rozhodně nebyl ze svého chování pohoršený. Spíše naopak, při jejich promítání se neubránil úsměvům. Znovu se potom vrátil k tomu, v jak složité situaci se tehdy v Sydney nacházel. Porážka ho prý proto velmi zasáhla.
„Bolelo to, protože jsem hrál za tým a byli jsme blízko postupu,“ uvedl s tím, že to bral jako zradu svého vlastního těla.
„Neustál jsem to v hlavě. Ale já tenhle výlev neberu negativně, až na ta sprostá slova. Já jsem na sebe i pyšný v tom, že jsem tam nechal tisíc procent. Tělo jsem vycucl, jak to šlo. Mě ten výlev nevadil,“ uvedl.
Sezonu tentokrát nezačíná na United Cupu, tam budou letos v rolích hlavních singlistů hájit české barvy Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. Macháč se představí na turnaji ATP v Brisbane, kde bude v pondělí jeho soupeřem v prvním kole obhájce titulu a krajan Jiří Lehečka.
ČNB se letos bude snažit držet úroky nad očekávanou dvouprocentní inflací
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekl guvernér centrální banky Aleš Michl.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Trumpovi nejde o demokracii. Expert nastínil možné scénáře vývoje ve Venezuele
Riziko, že se venezuelská krize přemění v nějakou formu ozbrojeného konfliktu mezi novou vládou a režimními loajalisty či kriminálními gangy, je podle řady odborníků reálné a nemělo by být podceňované, říká Jaroslav Bílek, odborník na Jižní Ameriku a autoritářské režimy z Institutu Politologických studí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
ŽIVĚKvůli kritice Okamurova projevu má jít ukrajinský velvyslanec na kobereček k Macinkovi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V nedělním pořadu Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
ŽIVĚ„Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí.“ Trump přiznal frustraci z Ruska
Americký prezident Donald Trump vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli ruské válce proti Ukrajině. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na tiskové konferenci k vojenskému zásahu proti Venezuele, při kterém USA zajaly a odvezly ze země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura. „Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí,“ reagoval Trump.