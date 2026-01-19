Přeskočit na obsah
Macháčův brutální los? Čech oponuje odvážným výrokem, v pozoru je i slavný trenér

Aleš Vávra
Tomáš Macháč může být na Australian Open jedním z "černých koňů". Shodují se na tom světoví experti. Rozjetý český tenista nastoupí v Melbourne s čerstvým titulem z Adelaide a hned v prvním kole musí z cesty odklízet superhvězdu. Pokud to dokáže, hrozí mu další a další výrazné osobnosti světového tenisu. Macháčův nezvykle obtížný los poutá v Austrálii pozornost, stejně jako jeho reakce.

Tomáš Macháč
Tomáš MacháčFoto: Reuters
V Austrálii navazuje na loňské třetí kolo, ve kterém ho po jednoznačném průběhu vyřadil Novak Djokovič.

Aby Tomáš Macháč minimálně obhájil a naplnil stále vyšší ambice, bude muset v tomto ročníku melbournského Open vyřadit pár velkých hvězd.

Český tenista schytal nemilosrdný los, v prvním kole vyzve Grigora Dimitrova. Čtyřiatřicetiletý Bulhar se po sérii zranění propadl na 45. místo světového žebříčku, kvalitou ale stále patří mnohem výš.

Tenisoví fanoušci ostatně mají v živé paměti, jak v osmifinále loňského Wimbledonu mučil pozdějšího vítěze Jannika Sinnera.

Italskou superstar přehrával, vedl 2:0 na sety, potom se však zranil a slavný londýnský turnaj opustil srdceryvným způsobem.

Nyní je bývalý třetí hráč světa zpátky. Odhodlanější než kdykoli předtím. S novou energií ukázat, že do sportovního důchodu ještě zdaleka nepatří.

Jeho úterní duel s Macháčem je jedním z největších lákadel prvního kola Australian Open.

Slavný trenér Patrick Mouratoglou, který vybíral nejatraktivnější tenisové show úvodu turnaje, zařadil očekávaný duel na absolutní piedestal.

„Tohle musíte vidět,“ prohlásil bývalý kouč Sereny Williamsové. Nejen podle něj má být souboj zkušeného majitele elegantního jednoručného bekhendu, kvůli němuž se Dimitrovovi v úvodu kariéry přezdívalo „Baby Federer“, s nebezpečným českým šikulou ozdobou programu.

Pro Macháče to může být první díl nezapomenutelného Australian Open.

V případě výhry nad Dimitrovem totiž může ve druhém kole potkat další velkou osobnost, Řeka Stefana Tsitsipase. A třetí runda? Tam by teoreticky mohla hrozit loučící se čtyřicetiletá legenda - Stan Wawrinka.

Nepříjemný los bere Macháč sportovně. S jeho momentálně nadupaným sebevědomím nijak citelně nezahýbal.

„Když hraju svůj tenis, můžu porazit téměř kohokoli,“ reagoval pětadvacetiletý rodák z Berouna odvážným, ale naprosto pravdivým výrokem v rozhovoru pro Tennis Majors.

Minulý týden v Adelaide to pocítili všichni, kteří se Čechovi postavili.

„Samozřejmě, že každý preferuje snadnější cestu a čelit Grigorovi v prvním kole grandslamu není ta nejsnadnější věc. Je velmi zkušený, během kariéry hrál mnoho krát čtvrtfinále i semifinále grandslamů,“ poznamenal Macháč, po titulu z Adelaide 24. hráč světového žebříčku.

Semifinále hrál slavný Bulhar třikrát: v roce 2014 na Wimbledonu, v roce 2017 na Australian Open a v roce 2019 na US Open. Zároveň je vítězem Turnaje mistrů z roku 2017.

„Je to těžký los, na druhou stranu mi ten zápas něco ukáže. Když ho porazím, budu vědět, že mám úroveň na to, abych na turnaji došel hodně daleko. Takový je můj mentální přístup,“ dodal Macháč. 

Zároveň v rozhovoru prozradil víc o svém novém nastavení, které chce v této sezoně aplikovat.

„Triumf v Adelaide mi ukázal, jak to musím brát. Nesmím mít žádná očekávání. Nechci na kurtu příliš přemýšlet nad tím, jestli hraju dobře, nebo špatně. To je první věc. Potom si chci užívat svou vlastní hru proti každému soupeři,“ prohlásil.

„Výsledky pro mě vycházejí z tohohle nastavení mysli. Samozřejmě, každý chce být v top 10 nebo světovou jedničkou – to je konečný cíl skoro každého – ale to není důvod, proč to dělám,“ přidala aktuální česká trojka.

