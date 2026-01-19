Macháčův brutální los? Čech oponuje odvážným výrokem, v pozoru je i slavný trenér

Tomáš Macháč může být na Australian Open jedním z "černých koňů". Shodují se na tom světoví experti. Rozjetý český tenista nastoupí v Melbourne s čerstvým titulem z Adelaide a hned v prvním kole musí z cesty odklízet superhvězdu. Pokud to dokáže, hrozí mu další a další výrazné osobnosti světového tenisu. Macháčův nezvykle obtížný los poutá v Austrálii pozornost, stejně jako jeho reakce.
V Austrálii navazuje na loňské třetí kolo, ve kterém ho po jednoznačném průběhu vyřadil Novak Djokovič.
Aby Tomáš Macháč minimálně obhájil a naplnil stále vyšší ambice, bude muset v tomto ročníku melbournského Open vyřadit pár velkých hvězd.
Český tenista schytal nemilosrdný los, v prvním kole vyzve Grigora Dimitrova. Čtyřiatřicetiletý Bulhar se po sérii zranění propadl na 45. místo světového žebříčku, kvalitou ale stále patří mnohem výš.
Tenisoví fanoušci ostatně mají v živé paměti, jak v osmifinále loňského Wimbledonu mučil pozdějšího vítěze Jannika Sinnera.
Italskou superstar přehrával, vedl 2:0 na sety, potom se však zranil a slavný londýnský turnaj opustil srdceryvným způsobem.
Nyní je bývalý třetí hráč světa zpátky. Odhodlanější než kdykoli předtím. S novou energií ukázat, že do sportovního důchodu ještě zdaleka nepatří.
Jeho úterní duel s Macháčem je jedním z největších lákadel prvního kola Australian Open.
Slavný trenér Patrick Mouratoglou, který vybíral nejatraktivnější tenisové show úvodu turnaje, zařadil očekávaný duel na absolutní piedestal.
„Tohle musíte vidět,“ prohlásil bývalý kouč Sereny Williamsové. Nejen podle něj má být souboj zkušeného majitele elegantního jednoručného bekhendu, kvůli němuž se Dimitrovovi v úvodu kariéry přezdívalo „Baby Federer“, s nebezpečným českým šikulou ozdobou programu.
Pro Macháče to může být první díl nezapomenutelného Australian Open.
V případě výhry nad Dimitrovem totiž může ve druhém kole potkat další velkou osobnost, Řeka Stefana Tsitsipase. A třetí runda? Tam by teoreticky mohla hrozit loučící se čtyřicetiletá legenda - Stan Wawrinka.
Nepříjemný los bere Macháč sportovně. S jeho momentálně nadupaným sebevědomím nijak citelně nezahýbal.
„Když hraju svůj tenis, můžu porazit téměř kohokoli,“ reagoval pětadvacetiletý rodák z Berouna odvážným, ale naprosto pravdivým výrokem v rozhovoru pro Tennis Majors.
Minulý týden v Adelaide to pocítili všichni, kteří se Čechovi postavili.
„Samozřejmě, že každý preferuje snadnější cestu a čelit Grigorovi v prvním kole grandslamu není ta nejsnadnější věc. Je velmi zkušený, během kariéry hrál mnoho krát čtvrtfinále i semifinále grandslamů,“ poznamenal Macháč, po titulu z Adelaide 24. hráč světového žebříčku.
Semifinále hrál slavný Bulhar třikrát: v roce 2014 na Wimbledonu, v roce 2017 na Australian Open a v roce 2019 na US Open. Zároveň je vítězem Turnaje mistrů z roku 2017.
„Je to těžký los, na druhou stranu mi ten zápas něco ukáže. Když ho porazím, budu vědět, že mám úroveň na to, abych na turnaji došel hodně daleko. Takový je můj mentální přístup,“ dodal Macháč.
Zároveň v rozhovoru prozradil víc o svém novém nastavení, které chce v této sezoně aplikovat.
„Triumf v Adelaide mi ukázal, jak to musím brát. Nesmím mít žádná očekávání. Nechci na kurtu příliš přemýšlet nad tím, jestli hraju dobře, nebo špatně. To je první věc. Potom si chci užívat svou vlastní hru proti každému soupeři,“ prohlásil.
„Výsledky pro mě vycházejí z tohohle nastavení mysli. Samozřejmě, každý chce být v top 10 nebo světovou jedničkou – to je konečný cíl skoro každého – ale to není důvod, proč to dělám,“ přidala aktuální česká trojka.
Střelba na Děčínsku: mrtvý zaměstnanec úřadu i vrah, zraněný starosta. Hledá se motiv
V Chřibské na Děčínsku v pondělí dopoledne zemřel po střeleckém útoku na městském úřadu zaměstnanec tohoto úřadu. Útočník zranil šest lidí, z toho tři byli civilisté a lehce byli zraněni i tři policisté. Mezi zraněnými je starosta obce Jan Machač (nez.). Motivem střelce, který je rovněž po smrti, byly pravděpodobně vztahové problémy, uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák.
"Vítejte v roce 2026." Byznys se děsí Trumpových "grónských" cel. Kdo na ně doplatí?
Dodatečná cla, která se americký prezident Donald Trump chystá kvůli sporu o Grónsko uvalit na některé evropské země, by dolehla na širokou škálu zboží. Týkala by se aut, léků, luxusního zboží a také velkých energetických firem, napsal server televize CNBC. Německá průmyslová asociace VCI hovoří také o chemickém sektoru.
ŽIVĚSobectví, zlobí se prezident. Koalice podle Okamury odmítá prodej L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Po jednání lídrů stran vládní koalice to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje. "Česko blíží spíše sobectví než solidaritě," reagoval kriticky prezident.
Herec a moderátor Mojmír Maděrič náhle zemřel. Bylo mu 70 let
Proslavilo ho především účinkování v pořadu Mňam aneb Prima vařečka v Televizi Prima. O náhlém skonu herce a moderátora Mojmíra Maděriče informoval server Blesk.cz. Bližší okolnosti úmrtí herce a moderátora, který rovněž daboval jednu z postav seriálu Simpsonovi, zatím nejsou známy.
ŽIVĚRuské drony znovu udeřily v Oděse, zasáhly energetiku
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to Oleh Kiper, šéf vojenské správy oblasti, která je opakovaně cílem ruských útoků. Jeden člověk utrpěl zranění.