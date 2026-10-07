Macháč ukončil sérii táhnoucí se od května. V Šanghaji vyřadil bývalého parťáka

Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista dnes zdolal po obratu 1:6, 7:6, 6:2 domácího Číňana Čang Č'-čena a připsal si první výhru v hlavní soutěži turnaje na ATP Tour od květnového Roland Garros.
V druhém kole berounský rodák vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.
Zápas bývalých deblových parťáků, kteří spolu vyhráli v roce 2024 turnaj v Marseille a byli v semifinále Australian Open, byl soubojem tenistů, kteří prožívají neúspěšné období.
Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, od pařížského grandslamu zaznamenal výhru jen v kvalifikaci na předchozím turnaji v Pekingu a měl bilanci šest porážek ze sedmi utkání.
Ještě hůř na tom byl Čang Č'-čen, který vyhrál jeden z osmi minulých duelů.
Macháčovi úvodní fáze zápasu nevyšla, kvůli množství nevynucených chyb rychle ztratil první set a v druhé sadě prohrával 0:2.
Pak se však český tenista vzchopil, sadu dotáhl do tie-breaku a díky vítězství 7:3 srovnal stav.
Výhodu si 75. hráč žebříčku přenesl i do rozhodující sady, kterou šanghajský rodák při druhém Macháčově mečbolu zakončil příliš dlouhým forhendem.
Pětadvacetiletý Macháč porazil o čtyři roky staršího Čang Č'-čena ve dvouhře i ve třetím utkání v kariéře, navíc si proti němu připsal výhru i ve finále smíšené čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové na olympijském turnaji v Paříži 2024.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - Čang Č'-čen (Čína) 1:6, 7:6 (7:3), 6:2, Mannarino (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 2:2 skreč, Gea (Fr.) - Faria (Portug.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:2, Berrettini (It.) - Kovacevic (USA) 6:7 (3:7), 6:1, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Šimabukuro (Jap.) 6:2, 6:4, Molčan (SR) - Cina (It.) 4:6, 6:1, 6:2, Sakamoto (Jap.) - Trungelliti (Arg.) 6:3, 7:5.
Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (8-Pol.) - Jovicová (10-USA) 6:1, 6:3, Mertensová (13-Belg.) - Gauffová (3-USA) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (Čína) - Čarajevová (Arm.) 6:1, 2:6, 6:4.
Čtyřhra - 2. kolo: Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Bartůňková, Chwaliňská (ČR/Pol.) 6:2, 6:1.
ŽIVĚ Dárek Putinovi k narozeninám, ruské rakety zasáhly obytný dům a zabili 20 lidí
Ruský útok na obytný dům ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 20 lidí včetně pěti dětí, dalších více než pět desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra. Ruská armáda zničení obytné budovy v Prylukách "nadělila" ruskému vůdci Vladimirovi Putinovi k jeho 74. narozeninám, napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Infantino se v Praze dočkal vřelého přijetí. Prezident má překvapivého vyzyvatele
Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu. O setkání na sociálních sítích informovali Infantino a předseda FAČR David Trunda.
Francouzský premiér na pozadí studentských protestů slíbil plán na řešení krize
Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve večerním televizní projevu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům a řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty.
V Madridu zemřela žena, která se stala symbolem protestů za lepší podmínky nájemníků
V nemocnici v Madridu dnes zemřela 87letá Maricarmen Abascalová, která se v posledních týdnech stala symbolem boje za lepší ochranu nájemníků ve Španělsku. Informovalo o tom Sdružení nájemníků, které od minulého měsíce organizuje v Madridu demonstrace, jež se rozšířily i do dalších měst.
Američanka, která přežila popravu, je zmatená, ale uvědomuje si, co se jí stalo
Američanka Christa Pikeová, která minulý týden po nezdařené popravě smrticí injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Plně si ale uvědomuje, co se jí stalo, řekli ve středu novinářům její právníci po jednání u soudu. U něj podle serveru BBC dosáhli toho, že soudkyně nařídila uchovat co nejvíce důkazů souvisejících s nepovedenou popravou.