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Sport

Macháč ukončil sérii táhnoucí se od května. V Šanghaji vyřadil bývalého parťáka

ČTK
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Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista dnes zdolal po obratu 1:6, 7:6, 6:2 domácího Číňana Čang Č'-čena a připsal si první výhru v hlavní soutěži turnaje na ATP Tour od květnového Roland Garros.

Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji 2026
Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji 2026Foto: Reuters
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V druhém kole berounský rodák vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Zápas bývalých deblových parťáků, kteří spolu vyhráli v roce 2024 turnaj v Marseille a byli v semifinále Australian Open, byl soubojem tenistů, kteří prožívají neúspěšné období.

Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, od pařížského grandslamu zaznamenal výhru jen v kvalifikaci na předchozím turnaji v Pekingu a měl bilanci šest porážek ze sedmi utkání.

Ještě hůř na tom byl Čang Č'-čen, který vyhrál jeden z osmi minulých duelů.

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Macháčovi úvodní fáze zápasu nevyšla, kvůli množství nevynucených chyb rychle ztratil první set a v druhé sadě prohrával 0:2.

Pak se však český tenista vzchopil, sadu dotáhl do tie-breaku a díky vítězství 7:3 srovnal stav.

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Výhodu si 75. hráč žebříčku přenesl i do rozhodující sady, kterou šanghajský rodák při druhém Macháčově mečbolu zakončil příliš dlouhým forhendem.

Pětadvacetiletý Macháč porazil o čtyři roky staršího Čang Č'-čena ve dvouhře i ve třetím utkání v kariéře, navíc si proti němu připsal výhru i ve finále smíšené čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové na olympijském turnaji v Paříži 2024.

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Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - Čang Č'-čen (Čína) 1:6, 7:6 (7:3), 6:2, Mannarino (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 2:2 skreč, Gea (Fr.) - Faria (Portug.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:2, Berrettini (It.) - Kovacevic (USA) 6:7 (3:7), 6:1, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Šimabukuro (Jap.) 6:2, 6:4, Molčan (SR) - Cina (It.) 4:6, 6:1, 6:2, Sakamoto (Jap.) - Trungelliti (Arg.) 6:3, 7:5.

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Šwiateková (8-Pol.) - Jovicová (10-USA) 6:1, 6:3, Mertensová (13-Belg.) - Gauffová (3-USA) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (Čína) - Čarajevová (Arm.) 6:1, 2:6, 6:4.

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Čtyřhra - 2. kolo: Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Bartůňková, Chwaliňská (ČR/Pol.) 6:2, 6:1.

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