Macháč show. Čecha opěvují za tenisový rock'n'roll, blýskl se i mimořádným úderem

Až do jedné hodiny ráno trýznil obrovského favorita. Tomáš Macháč sice po atraktivní bitvě padl se světovou trojkou Casperem Ruudem, na tenisovém Australian Open ale zanechal skvělý dojem. Na slavném stadionu Margaret Courtové mnohokrát přinutil publikum k bouřlivému aplausu.

Vyrovnával se s bolestí, přesto norského favorita trápil bezmála tři a půl hodiny. Dvaadvacetiletý Macháč může z Melbourne cestovat plný hrdosti a sebevědomí.

110. hráč žebříčku ATP si po čase znovu připomněl, že se může tenisově měřit s nejlepšími hráči planety, přestože pro něj úvodní grandslam sezony skončil už po prvním klání.

"Tohle byl tenisový rock'n'roll," napsali v úžasu organizátoři Australian Open na oficiálních sítích turnaje po Čechově porážce 3:6, 6:7, 7:6, 3:6.

Grandslamový finalista Ruud evidentně nečekal natolik náročný souboj a bylo na něm patrné, jak zejména po ztracené třetí sadě značně znervózněl. Často jako by ani nevěřil, co právě český šikula dokázal zahrát. Nejen on.

Kamery pravidelně zabíraly příjemně šokované členy Macháčova týmu, hlavně přítelkyni Kateřinu Siniakovou a trenéra Daniela Vacka.

V průběhu napínavého duelu přestávalo být patrné, kdo z hráčů je na žebříčku ten výše postavený.

Macháč hrál nebojácně, útočně, neustále se přesouval k síti a na voleji zářil. Užíval si i ovace, diváky hecoval svými gesty.

Na berounského rodáka už v průběhu duelu mířila chvála ze všech stran.

"Ten kluk má úžasné oko, rychlost, je schopen vytáhnout míč odkudkoli. Pro Ruuda je noční můrou," uvedl expert Matt Roberts v pořadu The Tennis Podcast a jeho kolegyně Catherine Whitakerová dodala: "Jeho výkon bere dech."

Do žebříčků nejlepších momentů turnaje promluvil hned několikrát, nejvíce však zaujal jeho úder hraný poslepu za zády, byť tato výměna nakonec skončila bodem pro soupeře.

Po fenomenálním lobu v tie-breaku třetí sady zase twitterový účet Australian Open jen vydechl: "Ó můj bože… Vítejte v noční show Tomáše Macháče!"

Macháčova hra ale nakonec i vinou zdravotních problémů přinášela výkyvy, kterých špičkový sok dokázal využít. Čech uhrál jen 38 procent míčů po svém druhém servisu, oproti 72 procentům soupeře ve stejné statistice to byl zásadní rozdíl.

"I když dnes soupeř hrál velmi dobře, udržel jsem koncentraci a našel cestu k vítězství. Měl jsem tam slabší momenty, ale vědomí, že se cítím fyzicky silný a mám náskok, mi hodně pomohlo," řekl Ruud poté, co proměnil mečbol.

🎾🇦🇺 | Wie kan er het best en scherpst een bal diagonaal spelen? Machac en Ruud doen een wedstrijdje! 📐📐 #AusOpen



📺 Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ZJ4t6satQF — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 17, 2023

Macháč se pak svěřil s tím, že se pral s nepříjemnými trampotami.

"Zdravotně jsem byl v pořádku, ale dostával jsem hrozné křeče. Snažil jsem se dát dohromady, což se mi docela dařilo, nicméně jsem tomu musel trochu uzpůsobit svou hru," vysvětlil v rozhovoru pro Tenisový svět, proč tak často létal na síť.

"Soupeři to úplně nechutnalo, narušil jsem jeho rytmus. Taktika to byla výborná, škoda, že to nevyšlo do konce," litoval po utkání. Na síti se objevil osmdesátkrát, uspěl tam v 55 případech.

"Nejvíce mě mrzí, že jsem si tady udělal výron. Byl jsem v přípravě nemocný, bojoval jsem spíše sám se sebou. Mohl jsem přijet v lepší fyzické formě, celkově jsem toho moc neodehrál. Vzhledem k okolnostem jsem hrdý na to, jaký výkon jsem podal," uzavřel český tenista.