Přeskočit na obsah
Benative
21. 3. Radek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Macháč schytal kanára s francouzským hračičkou. Bouzková nestačila na ruský zázrak

ČTK

Tomáš Macháč vypadl na tenisovém turnaji v Miami v druhém kole. S třicátým nasazeným Francouzem Corentinem Moutetem prohrál 0:6, 6:1, 4:6. Se světovou dvojkou Italem Jannikem Sinnerem si tak o postup do osmifinále nezahraje. Marie Bouzková dohrála v třetím kole. Osmá nasazená Ruska Mirra Andrejevová porazila českou tenistku 7:6 a 6:2.

Tomáš Macháč
Foto: Reuters
Reklama

Macháč uhrál v úvodních třech gamech s Moutetem jen dva fiftýny a za 19 minut dostal "kanára". V druhé sadě naopak prolomil třikrát servis soupeři a vynutil si třetí set. V něm rozhodl 33. hráč světa Moutet jediným brejkem ve třetí hře.

Bouzková vedla v prvním setu nad Andrejevovou 4:2 poté, co jí dvakrát za sebou vzala podání. Pak ale sama o servis přišla, v desátém gamu při podání soupeřky neproměnila dva setboly a v tie-breaku měla navrch ruská tenistka. Druhou sadu začala česká hráčka brejkem, jenže od stavu 2:1 přišla třikrát o podání a světové desítce podlehla i počtvrté v kariéře.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Reklama
Reklama

Dvouhra - 2. kolo:

Moutet (30-Fr.) - Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4, Auger-Aliassime (7-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 7:5.

Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Reklama
Reklama

Andrejevová (8-Rus.) - Bouzková (32-ČR) 7:6 (7:4), 6:2, Anisimovová (6-USA) - Starodubcevová (Ukr.) 6:4, 6:2, Keysová (15-USA) - Ruseová (Rum.) 6:0, 6:3, Gibsonová (Austr.) - Ósakaová (16-Jap.) 7:5, 6:4, Bencicová (12-Švýc.) - Šnajderová (20-Rus.) 6:3, 6:3.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12

Zmatená, ve stresu. Svět tenisu řeší noční můru Šwiatekové, kritika míří na psycholožku

Její krize se povážlivě prohlubuje. Polská tenisová superstar Iga Šwiateková zatím prožívá sezonu plnou zklamání. Po „historickém“ nezdaru v Miami, kde nezvládla hned svůj úvodní duel s krajankou Magdou Linetteovou, se šestinásobná grandslamová vítězka otevřeně rozpovídala o svém tristním psychickém stavu. Zejména polská média přitom stále hlasitěji zpochybňují přínos její osobní psycholožky.

Reklama
Reklama
Reklama