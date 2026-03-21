Macháč schytal kanára s francouzským hračičkou. Bouzková nestačila na ruský zázrak

Tomáš Macháč vypadl na tenisovém turnaji v Miami v druhém kole. S třicátým nasazeným Francouzem Corentinem Moutetem prohrál 0:6, 6:1, 4:6. Se světovou dvojkou Italem Jannikem Sinnerem si tak o postup do osmifinále nezahraje. Marie Bouzková dohrála v třetím kole. Osmá nasazená Ruska Mirra Andrejevová porazila českou tenistku 7:6 a 6:2.
Macháč uhrál v úvodních třech gamech s Moutetem jen dva fiftýny a za 19 minut dostal "kanára". V druhé sadě naopak prolomil třikrát servis soupeři a vynutil si třetí set. V něm rozhodl 33. hráč světa Moutet jediným brejkem ve třetí hře.
Bouzková vedla v prvním setu nad Andrejevovou 4:2 poté, co jí dvakrát za sebou vzala podání. Pak ale sama o servis přišla, v desátém gamu při podání soupeřky neproměnila dva setboly a v tie-breaku měla navrch ruská tenistka. Druhou sadu začala česká hráčka brejkem, jenže od stavu 2:1 přišla třikrát o podání a světové desítce podlehla i počtvrté v kariéře.
Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Moutet (30-Fr.) - Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4, Auger-Aliassime (7-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 7:5.
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Andrejevová (8-Rus.) - Bouzková (32-ČR) 7:6 (7:4), 6:2, Anisimovová (6-USA) - Starodubcevová (Ukr.) 6:4, 6:2, Keysová (15-USA) - Ruseová (Rum.) 6:0, 6:3, Gibsonová (Austr.) - Ósakaová (16-Jap.) 7:5, 6:4, Bencicová (12-Švýc.) - Šnajderová (20-Rus.) 6:3, 6:3.
