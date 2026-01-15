Macháč při generálce na Australian Open září. Dvě Češky prošly do hlavní soutěže

Tomáš Macháč postoupil v Adelaide v generálce na Australian Open do semifinále.
Osmý nasazený tenista porazil Španěla Jaumeho Munara za hodinu a půl 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem bude turnajová dvojka Tommy Paul, Američan přehrál domácího kvalifikanta Aleksandara Vukice 6:3, 6:2.
Pětadvacetiletý Macháč získal úvodní set hladce za 38 minut, když hned ve třetím gamu sebral soupeři podání a sám nečelil ani jednomu brejkbolu.
Vyrovnanější druhou sadu pak vybojoval v koncovce. Nejprve v osmé hře odvrátil všechny čtyři brejkboly, které v utkání Munarovi nabídl, v dalším gamu pak Španělovi prolomil servis a zápas dopodával.
S Paulem se Macháč utká počtvrté v kariéře, dvakrát ho dokázal porazit. Semifinále si na okruhu zahraje poprvé po takřka 11 měsících.
+Naposledy byl na okruhu ATP mezi čtyřmi nejlepšími vloni na konci února v Acapulcu, kde pak získal svůj dosud jediný titul.
Macháč už také ví, že na Australian Open vyzve v 1. kole Bulhara Grigora Dimitrova. Rozhodl o tom dnešní los úvodního grandslamu sezony v Melbourne.
Tenistka Barbora Krejčíková zahájí Australian Open proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska. Českou jedničku a turnajovou třináctku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá.
Šestnáctý nasazený Jakub Menšík narazí na Španěla Pabla Carreňa, o příčku níže postavený Jiří Lehečka se střetne s kvalifikantem.
Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou v pěti. Z kvalifikace dnes postoupily také osmifinalistka z roku 2023 Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková.
Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová vstoupí do turnaje proti Rumunce Jaqueline Cristianové.
Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou.
Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká hráčka z kvalifikace.
Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA.
Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a později může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou.
Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová.
V mužské části pavouka se Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem. Dalibora Svrčinu čeká Španěl Jaume Munar.
Američanka Keysová zahájí cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové.
Světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se střetne v 1. kole s hráčkou z kvalifikace.
Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open proti Hugo Gastonovi z Francie.
Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem.
Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se utká se Španělem Pedrem Martínezem.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):
Muži (dotace 700.045 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Macháč (8-ČR) - Munar (Šp.) 6:4, 6:4, Paul (2-USA) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:2, Humbert (Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:0, 6:3.
Ženy (dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Mboková (8-Kan.) - Keysová (2-USA) 6:4, 4:6, 6:2, Šnajderová (Rus.) - Navarrová (6-USA) 6:3, 6:3, Birrellová (Austr.) - Cristianová (Rum.) 5:7, 6:1, 7:5.
Kvalifikace na tenisové Australian Open v Melbourne:
Ženy - 3. kolo: Bartůňková (16-ČR) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:0, L. Fruhvirtová (20-ČR) - Leeová (USA) 5:7, 6:2, 6:4, Paj Čuo-süan (Čína) - Viďmanová (ČR) 4:6, 6:4, 6:1.
