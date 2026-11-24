Macháč - Draxl. Česká dvojka předvádí v Davis Cupu fantastickou jízdu
Sledujte online přenos z utkání čtvrtfinále Davis Cupu v italské Boloni mezi Tomášem Macháčem a Liamem Draxlem z Kanady.
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Byli jsme za fašisty, teď dělá Evropa to, co jsme chtěli. Vládní expertka o migraci, plotech a obratu Evropy
„Mainstream evropské diskuse o migraci je teď přesně to, co visegrádská čtyřka říkala v roce 2015,“ říká v podcastu Střelnice Matyáše Zrna ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná. „To nikdy nepřiznají.“ A na otázku, zda je za to označovali kolegové ze západních zemí za fašisty, odpovídá: „Někteří se s námi ani nebavili.“
Tvrdá rána čínským ambicím. Evropská unie bude omezovat počty prodaných aut
Evropskou unii dlouho zajímaly jen elektromobily vyráběné v Číně, na něž uvalila vyšší cla. Jenže čínské automobilky našly v pravidlech pořádnou díru a místo levných elektroaut zaplavily evropské země plug-in hybridy. S tím by ale měl být už za pár dnů konec, EU totiž připravuje zavedení dovozních kvót. Nebudou platit jen pro auta z Číny.
ŽIVĚ Ukrajina v NATO? Pro Moskvu je to důležitější než pro Kyjev, tvrdí Zelenskyj
Členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci (NATO) je pro Moskvu důležitější než pro samotný Kyjev. V rozhovoru pro Bloomberg to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který úryvek z interview sdílel na síti X. Tvrzení odůvodnil tím, že by Ukrajina jako člen NATO nemohla bojovat o svá ztracená území silou.
Akcie Anthropicu klesly pod cenu z IPO. Investoři se obávají nadhodnocení AI
Akcie americké společnosti Anthropic se na začátku úterního obchodování propadly pod cenu stanovenou při primární nabídce akcií (IPO) 83 dolarů za kus. Kolem 15:45 SEČ cena akcií společnosti zabývající se umělou inteligencí (AI) klesala o 7,6 procenta na 80,95 dolaru za kus.
Vláda už postoj k incidentu v Polsku vyjádřila, řekl Macinka. Sněmovna ho opakovat nemusí
Česká vláda už stanovisko ke střelám v Polsku vyjádřila a není nezbytné, aby postoj zopakovala v usnesení Sněmovna. V úvodu úterní schůze dolní komory to v úterý řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Návrh usnesení ohlásili opoziční hnutí STAN i Piráti. Koaliční většina zřejmě jejich projednání neumožní.