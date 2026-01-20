Macháč - Dimitrov 1:0. Český tenista s přehledem ovládl první set, sokovi nedal šanci
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového Australian Open mezi Tomášem Macháčem a Grigorem Dimitrovem z Bulharska.
ŽIVĚRusové v noci útočili stovkami dronů a raket na Kyjev. Bez tepla jsou tisíce domů
Ukrajina potřebuje naléhavou energetickou pomoc a protivzdušnou obranu, uvedl v úterý ráno ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha po dalším ruském nočním útoku, který podle ukrajinských úřadů opět způsobil rozsáhlé výpadky elektřiny a narušil dodávky tepla.
ŽIVĚNechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu hrozí 200% clem na víno
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, poloautonomní část Dánského království, a navrhl mu schůzku v Paříži.
Policie v noci ukončila práci na úřadě v Chřibské, po střelbě zůstává zavřený
Policie v noci na úterý ukončila ohledávání městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, kde se v pondělí dopoledne střílelo. V úterý se vyšetřovatelé na místo vracet nebudou, informoval jejich mluvčí Kamil Marek.
Plíšková je zpět. Postup slaví i další tři české tenistky a po dřině také Menšík
Česká tenistka Karolína Plíšková postoupila při návratu po zranění do 2. kola Australian Open.