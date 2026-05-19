„Má to v hlavě v pořádku?“ Američanka se na kurtu mlátila raketou, mluvila o problémech

Je pod obrovským tlakem. Americká tenisová hvězda Coco Gauffová bude už příští týden obhajovat titul na French Open. Na turnaji v Římě se chtěla naladit co nejlepším výkonem, dotáhla to do finále, ale pachuť zanechaly její výbuchy na kurtu, při kterých sama sebe mlátila do hlavy.
Na kontě má letos už 24 vítězství, ale žádné nevedlo k tomu, aby si došla pro trofej šampionky turnaje.
Pro někoho, kdo si vyzkoušel post světové dvojky, je to tedy málo.
Nevyšlo to ani v Římě, kde dvaadvacetiletá Američanka ve finále prohrála s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Nevyužila při tom neuvěřitelných 14 brejkbolů.
„To je otázka nervozity. Nehraju špatně, když se dostávám k těm šancím. Ale když přijde klíčová chvíle, hraju mizerně. V tomhle se musím zlepšit,“ prohlásila Gauffová.
Už v průběhu turnaje vykazovala mladá Američanka znaky toho, že není zrovna v nejlepší psychické pohodě. Svět sociálních sítí obletěly výměny, po který se vzteky mlátila do hlavy rukou i raketou.
Znovu to předvedla i během finále. Když dvojchybou odevzdala soupeřce první set, opět se za to potrestala ranou do hlavy.
„Má to v hlavě v pořádku, když tohle opakovaně dělá?“ napsal k videu na síti X jeden z fanoušků.
Chování aktuálně čtvrté hráčky světa pochopitelně zajímalo i novináře.
„Není to nic, co bych chtěla opakovat nebo z toho dělat nějaký zvyk. Člověk prožívá různé věci mimo kurt, pak jde hrát a ještě se to zintenzivní,“ vysvětlovala dvojnásobná grandslamová šampionka.
„Nechtěla jsem házet raketou, tak jsem si to vybila na sobě. Možná by ale bylo lepší mlátit do země,“ připustila Gauffová.
A naznačila, že před obhajobou trofeje na pařížské antuce není zrovna ve stoprocentní pohodě.
„Hraju pasivně. Když mi přijde kratší míč, musím převzít kontrolu nad výměnou a těžit z toho. Zažila jsem si toho tady v Římě hodně, musím se z toho všeho poučit,“ uvedla vítězka US Open 2023.
