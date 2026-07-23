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Sport

Má ránu jako Kvitová, jen občas "blázní". Prahu okouzlila další česká střelkyně

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

O její tenisové síle se mluví už roky. Teď už dvaadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková přešlapuje za branou první stovky žebříčku. Na pražském štvanickém turnaji WTA uchvacuje publikum dominantní hrou. V pátek si tu zahraje už čtvrtfinále.

Dominika Šalková, tenistka, sportovkyně
Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open, 22. července 2026, Praha. Utkání Dominika Šalková z Česka (na snímku) a Océane Dodinová z Francie.,Image: 1117904272, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: ČTK / Krumphanzl MichalFoto: Krumphanzl Michal – ČTK / Krumphanzl Michal
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Na první pohled byste vůbec neřekli, že koukáte na hráčku, která se ještě nepodívala do první stovky ranking.

Poté, co se na Štvanici vypořádala v kvalifikaci hladce vypořádala s českými krajankami, pustila se se stejnou vervou do mnohem zkušenějších hráček i v hlavní soutěži.

Šalková v prvním kole pražského podniku WTA přehrála nasazenou šestku a 50. hráčku žebříčku Antonii Ružičovou z Chorvatska a pak povolila pouhé dva gemy někdejší 46. tenistce světa Francouzce Oceane Dodinové.

„Takhle rychlý zápas jsem nečekala, jsem si říkala, že možná ještě půjdu trénovat,“ smála se pak v rozhovoru dvaadvacetiletá Češka.

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O jejím potenciálu se mluvilo už před čtyřmi lety, kdy coby osmnáctiletá naděje ze Sparty došla na domácím turnaji WTA z kvalifikace do osmifinále, kde ji zastavila až jiná Češka Marie Bouzková.

„Lidi mi říkají, že hodně střílím, že do toho někdy jdu až moc, ale mě to baví. Je to něco jiného než hrají ostatní, co třeba jen vrací od základní čáry a hrají defenzivněji,“ líčila tehdy Šalková.

Její hra se od té doby příliš nezměnila. Ne nadarmo je jejím vzorem Petra Kvitová. Ráda hraje rychle, tvrdě a na hraně rizika.

„To jsem tady ukázala v prvním setu proti Ružičové, měla jsem to dobře rozehrané, vedla 4:0, ale pak jsem začala trochu bláznit, létalo to mimo, panikařila jsem. Naštěstí jsem to zvládla v tie-breaku,“ ulevilo se Šalkové, která tak na turnaji ještě neztratila ani set.

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Češka už je tedy ve čtvrtfinále a může udělat významný krok do první stovky. V živém žebříčku je momentálně na 119. místě. Byl by to trochu paradox, kdyby životní výsledek uhrála právě na Štvanici, na půdě městského rivala.

„Samozřejmě vám tady budu tvrdit, že Sparta je lepší, ale hraje se mi tady dobře, mám to blíž od baráku. I když vzhledem k té dopravě v Praze to autem stejně trvá i hodinu,“ posteskla si Šalková.

V dalším kole ji v pátek čeká ale další těžká výzva z krajankou. Buď si to o semifinále rozdá s Lucií Havlíčkovou, nebo s nasazenou dvojkou, čerstvou šampionkou z Atén Barborou Krejčíkovou.

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