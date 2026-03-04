Má děsivý potenciál, říká o Menšíkovi známý Ital. V poušti se rýsuje třaskavá odveta

Ne nadarmo se mu říká "pátý grandslam". Do slunného Indian Wells se každý rok sjede to nejlepší z okruhu ATP i WTA. A tentokrát má český mužský tenis ve hře hráče, o kterém se v zákulisí šušká jako o černém koni turnaje. Jmenuje se Jakub Menšík.
Už jen los březnového podniku v kalifornském pouštním údolí Coachella Valley vzbudil hodně vášní. Tenisový svět logicky opět skloňuje hlavně dvě jména Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.
Zatímco první jmenovaný má od pohledu úžasnou formu a nikdo si na něj nepřijde, jeho italský rival čelí pochybnostem, které mu do hry vnesl v semifinále Australian Open Novak Djokovič a ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá zase český mladík Jakub Menšík.
A co osud nechtěl, jejich cesty se opět mohou střetnout ve čtvrtfinále amerického podniku. Tedy za předpokladu, že oba zvládnou předchozí vyzyvatele, a že to nebude snadný úkol.
Hlavně pro Menšíka, který v případném třetím kole může natrefit na Španěla Alejandra Davidoviche Fokinu a v osmifinále nejspíš na Američana Bena Sheltona.
„Menšíkovi je 20 let a má děsivý potenciál. Na tvrdých kurtech by mohl být pro spoustu lidí velkým problémem. Je silný, výbušný a má před sebou skvělou budoucnost,“ nechal se slyšet někdejší 18. hráč světa Ital Omar Camporese pro web Fanpage.it.
Podle něj si i Sinner zvykl na to, že ho každý přirovnává k Rogeru Federerovi nebo Novaku Djokovičovi a Menšík skvěle využil chvíle, kdy Sinner nebyl na vítězné vlně.
„Nutno říct, že ale ani při jedné letošní porážce nehrál Sinner špatný tenis, naopak hra měla i tak skvělou úroveň. Menšík hrál úžasně, neuvěřitelně servíroval a vítězné údery hrál ze všech stran. Sinner teď potřebuje čas a věřím, že zase bude tam, kde býval,“ dodal Camporese.
Menšík je teď v centru zájmu, protože se týden co týden blíží k první desítce žebříčku. Momentálně je dvanáctý. Před sebou má obhajobu tisíce bodů za loňský životní titul v Miami.
„Je stále silnější a silnější, přitom kolem něj bylo mnohem méně humbuku než kolem talentu Joaa Fonsecy. Zajímalo by mě proč?“ rozjel debatu na síti X známý tenisový bloger Pavvy G.
„Problém je v tom, že Menšík není Brazilec a neláká tolik fanoušků,“ dostalo se mu odpovědi od jedné z tenisových fanynek.
Přihlásit se znovu o slovo může prostějovský tenista už tento a příští týden právě v Indian Wells. V prvním kole bude mít volný los, v tom druhém na něho bude čekat někdo z dvojice Mariano Navone z Argentiny a Marcos Giron z USA.
