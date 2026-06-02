Má být superstar, jenže je Čech. Ignorování Menšíka štve Djokoviče i Američany

Je jedním z největších talentů světového tenisu, na tom se shodnou snad všichni. Přesto se ani po velkolepé jízdě do premiérového grandslamového čtvrtfinále Jakubu Menšíkovi nedostává odpovídající pozornosti. Částečně to může změnit případná výhra nad předpokládaným arcirivalem a postup mezi čtveřici vyvolených na Roland Garros.
Rychlý pohled na stránky světových tenisových médií vypovídá jasně o tom, kdo je na letošním Roland Garros plném šoků a překvapení v epicentru pozornosti.
Joao Fonseca hraje jednoznačně první housle. Nepřekvapivě.
Extrémně silný hype kolem brazilského mladíka vířil už před rokem, kdy se ještě na okruhu prosazoval pouze sporadicky. Teď, když z Paříže po fenomenálním výkonu vyřadil nejlepšího hráče historie Novaka Djokoviče i trojnásobného grandslamového finalistu Caspera Ruuda, už se před jeho věhlasem a globální popularitou nelze schovat.
A když dojdou zprávy o Fonsecovi, je tu Rafael Jódar.
Devatenáctiletá senzace ze Španělska, nový „Rafa“, jehož drtivý nástup mezi elitu musí ohromovat každého tenisového fanouška. Před rokem byl v osmé stovce světového pořadí, dnes je čtvrtfinalistou grandslamu. Také jeho jméno zcela logicky září z palcových titulků.
Třetí do party mladých pušek, které na letošním French Open spustily generační revoluci, ale zůstává ve stínu.
Jakub Menšík se v řadě důležitých médií - včetně renomovaného magazínu Tennis.com či oficiální stránky asociace ATP - musel po životním postupu spokojit s odstavcem či dvěma na konci reportáže o triumfu Fonsecy, který bude jeho třaskavým sokem v úterním boji o semifinále.
Mediální upozaďování Menšíka na úkor dalších hvězdných mladíků přitom dráždí fanoušky i mnohé experty dlouhodobě. Ostatně už loni v březnu na tento nepoměr upozorňoval i Novak Djokovič.
„Fonseca je neuvěřitelný, kompletní hráč. Je velmi zábavné ho sledovat, ale není jediný. Také je tu třeba Menšík. Možná kvůli tomu, jak moc lidé mluví o Fonsecovi, trochu zapomínají na Menšíka,“ zmiňoval Djokovič v Miami.
Od obří a fanatické Fonsecovy fanouškovské základny to na sítích pořádně schytal. Prý mu dostatečně nefandí, protože je mladý Brazilec velkým obdivovatelem Rogera Federera.
Jenže už v tu dobu měl Djokovič pravdu.
Menšík měl za sebou mnohem působivější výsledky. V devatenácti letech držel úchvatnou bilanci 6:5 na zápasy proti hráčům z první desítky, což ho mezi aktivními hráči řadilo na čtvrté místo za Djokoviče, Alcaraze a Sinnera. O rok mladší Fonseca se v té době proti absolutní elitě prosadil pouze jednou.
Už tehdy se v tenisovém prostředí rozjela ostrá diskuse spočívající v disproporci, s jakou se světová tenisová média i fanoušci věnují Fonsecovi na jedné straně a Jakubu Menšíkovi na druhé.
„Strašně málo lidí mluví o Menšíkovi,“ oživil debatu před několika dny tenisový analytik Vansh Vermani. „Přitom způsob, jakým prochází turnajem, je velice působivý,“ dodal.
Vzrušené dohady poté na síti X odstartoval příspěvek amerického účtu US Tennis Center. „Fakt, že Jakub Menšík dostává tak malou pozornost od mainstreamových médií, je vážně otravný. Zapomněli, že už má titul z turnaje Masters 1000? Měl by být zmiňován společně s Fonsecou a Jódarem. Nechápu, proč to tak není,“ napsal.
„Působí to jako určitá předpojatost vůči hráčům z východní Evropy. Mám pocit, že kdyby pocházel třeba z Francie, dostávalo by se mu mnohem většího uznání a obdivu,“ pokračoval v kritice.
Rivalita Menšík - Fonseca zkrátka budí emoce už nějakou dobu a to spolu zatím neodehráli normální zápas na okruhu ATP.
Jejich společný příběh začal v prosinci 2024 na turnaji NextGen Finals, kde se hraje s odlišnými pravidly a výrazně kratšími sety: Menšík tam prohrál až po dramatické bitvě s pěti tie-breaky.
Hrát spolu měli loni v Basileji, Čech ale krátce před zápasem odstoupil kvůli zranění.
Teď přijde první skutečně ostrá vzájemná bitva. A rovnou ve čtvrtfinále grandslamu, kde jsou oba mladíci poprvé v kariéře.
Podívejte se na to, jak Jakub Menšík na Roland Garros zkolaboval ihned po proměněném mečbolu:
