Rosol chyběl v Davis Cupu kvůli sporu o peníze. Za reprezentaci chtěl dva miliony

Čeští tenisté sice před pár dny vypadli ze závěrečné fáze Davisova poháru, v utkáních s Velkou Británií a Francií ale ostudu rozhodně neudělali. Navzdory tomu, že v týmu kvůli sporům o peníze chyběl zkušených reprezentant Lukáš Rosol.

Šestatřicetiletý Rosol, který v mezinárodní soutěži odehrál 29 zápasů a poprvé reprezentoval už v roce 2011, přitom podle původních předpokladů neměl v pětičlenném národním výběru chybět.

V innsbrucké hale se ale nakonec minulý týden proháněli v českých barvách jen Jiří Veselý, Jiří Lehečka, Tomáš Machač a Zdeněk Kolář. "Rozhodl jsem se, že nominace bude jenom ze čtyř hráčů," oznámil bez dalších podrobností kapitán týmu Jaroslav Navrátil před startem turnaje.

Nyní se ukázalo, že za Rosolovou absencí stály spory o peníze. Podle zjištění Hospodářských novin si někdejší souputník Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka chtěl nechat za svoji účast v daviscupových kláních vyplatit o 800 000 korun více, než mu nabízel Český tenisový svaz. A když peníze nedostal, reprezentovat odmítl.

Celý tým si podle HN měl mezi sebou rozdělit 400 000 eur (více než deset milionů korun). Rosol, který měl z celého kvinteta nejhorší žebříčkové postavení (aktuálně 272. příčka v rankingu), měl podle pravidel Mezinárodní tenisové federace (ITF) dostat 34 tisíc eur, tedy skoro 900 tisíc korun. Svaz mu nabídl 1,2 milionu, ale Rosol tuto nabídku odmítl a požadoval dva miliony, podstatně více než všichni ostatní členové týmu s výjimkou jedničky Jiřího Veselého.

"Mám z toho pocit, že Lukášovi nešlo ani tak o to, že by chtěl reprezentovat, ale spíš o ty peníze," prohlásil Navrátil, podle kterého by navíc Rosol nejspíš kvůli špatné formě stejně oba zápasy proseděl na lavičce. A kapitánova slova posléze potvrdil i předseda svazu Ivo Kaderka.

"Chlapec to pojal tak, že si na našich mladíčcích chtěl vynutit souhlas k tomu, že dvojka týmu Tomáš Macháč bude mít nějakých 60 tisíc. A on, který by v Innsbrucku mohl nastoupit možná do tramvaje, ale určitě ne na kurt, chtěl mít 81 tisíc eur. To je situace navýsost komická a už teď se tomu smějí i vrabci na střeše," prohlásil pro HN Kaderka, podle kterého nyní Rosol dokonce hrozí svazu soudy. "Ať svaz klidně žaluje, my se u toho jistě budeme dobře bavit," dodal Kaderka.

Sám Rosol celou věc odmítl komentovat.