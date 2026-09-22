Los Čechům nepřál. Ve čtvrtfinále Davis Cupu mají nejtěžšího možného soupeře

Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude finálový turnaj od 24. do 29. listopadu hostit.
Kanada může mít v kádru pátého hráče světového žebříčku Félixe Augera-Aliassimea, v elitní stovce má ještě na 50. místě Denise Shapovalova.
Mezi nenasazenými týmy, odkud se losoval soupeř pro Česko, byly i lehčí varianty.
„Už jsem si tak nějak zvykl, že ty losy pro nás nebývají nejpřívětivější,“ povzdychl si nehrající kapitán českého Týmu Tomáš Berdych.
„Ale platí pořád to stejné, že když člověk chce vyhrát, tak musí porazit všechny,“ upozornil.
„Tohle by mohl být dobrý vstup, že z těch čtyř soupeřů, kteří to mohli být, jsme dostali ty nejtěžší,“ doplnil Berdych.
Cestu k úspěchu vidí přes kanadskou dvojku, kterou byl v duelu s Francií aktuálně 209. hráč světa Liam Draxl, a čtyřhru, kde se v kvalifikaci proti Američanům minulý víkend skvěle v českých barvách navzdory porážce předvedli Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
„Ta jejich kombinace ve čtyřhře není sehraný deblový pár. Je otázka, jak jim to sedne,“ dumal Berdych.
„My máme deblový pár, který spolu hraje tři čtvrtě sezony a odehrál neuvěřitelně těžké a kvalitní utkání,“ chválil kapitán.
Pokud jeho opory zůstanou zdravé, znovu plánuje ve dvouhře vsadit na Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. A pro některého z nich by ani kanadská jednička nemusela být nepřekonatelná.
„Félix Auger-Aliassime je samozřejmě výborný hráč, má skvělé výsledky převážně v hale, výborně servíruje. Určitě je to hráč, který se dá porazit. Jak už to ukázali kluci proti Sheltonovi,“ připomněl Berdych čerstvé výhry Menšíka s Lehečkou nad finalistou US Open Benem Sheltonem.
Češi postoupili mezi nejlepší osmičku poté, co v minulém týdnu porazili ve druhém kole kvalifikace v Praze výběr USA 3:2.
Kanada se na finálový turnaj dostala díky výhře 3:1 v domácím kvalifikačním utkání s Francií, v němž Auger-Aliassime vyhrál obě dvouhry.
Vítěz duelu narazí v semifinále na obhájce trofeje Italy, nebo Koreu.
Los čtvrtfinále Davisova poháru:
Česko - Kanada, Itálie - Korea, Německo - Británie, Španělsko - Rakousko
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