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Sport

Londýn okouzlen Muchovou. Smála se sama sobě, omlouvala se. Ze slov Navrátilové mrazí

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Dokázala to: poprvé v kariéře je v semifinále Wimbledonu. Karolína Muchová zvládla náročnou, extrémně vyrovnanou řežbu s rozjetou japonskou superstar Naomi Ósakaovou. Po velkolepě sehraném duelu pak okouzlila londýnský All England Club i spontánním chováním během rozhovoru.

Karolína Muchová slaví postup ze čtvrtfinále Wimbledonu 2026.
Karolína Muchová slaví postup ze čtvrtfinále Wimbledonu 2026.Foto: Reuters
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Karolína Muchová slaví postup ze čtvrtfinále Wimbledonu 2026.
Karolína Muchová slaví postup ze čtvrtfinále Wimbledonu 2026.
Karolína Muchová slaví postup ze čtvrtfinále Wimbledonu 2026.
Radost Karolíny Muchové ve čtvrtfinále Wimbledonu 2026
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Čtyřikrát za sebou vypadla z Wimbledonu hned v prvním kole, tentokrát ale v Londýně exceluje. Devětadvacetiletá Češka v atraktivním čtvrtfinále vyřadila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou po setech 7:6, 6:4 a dovršila působivou kariérní bilanci.

Nyní už je semifinalistkou všech čtyřech grandslamů.

Muchová po duelu na druhém největším londýnském dvorci předstoupila před mikrofon a sklidila hromový aplaus.

„Je to neuvěřitelné. Jsem strašně šťastná za dnešní vítězství. Nevím, jestli to víte, ale na tomhle kurtu jsem hrála třikrát a třikrát jsem prohrála. Takže jsem s ním neměla zrovna hezký vztah,“ rozesmála olomoucká rodačka ochozy.

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Na dotaz, jak to dělá, že i v tak vypjatém a důležitém utkání vypadá naprosto klidně, jen spontánně hlesla: „Pane bože, jak já byla nervózní. Opravdu hodně.“

Sportovně vyzdvihla japonskou soupeřku. „Ona je neuvěřitelná sportovkyně. Tolikrát už jsme spolu hrály, naposledy před týdnem ve finále jiného turnaje. Známe se už hodně dobře a víme, že proti sobě nemůžeme ani na chvíli ztratit soustředění,“ vyprávěla.

Muchová ze sebe sypala slova v rychlé kadenci, až bylo zřejmé, že trochu ztratila nit. Došlo tak k úsměvné situaci.

„Když dáte Naomi jen malou šanci, vezme si ji a otočí zápas. Přeju jí všechno nejlepší. Je to výborná tenistka…,“ řekla Muchová a začala se sama sobě smát.

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„Omlouvám se, vůbec nevím, co říkám… Prostě jsem ráda, že jsem vyhrála,“ dodala a diváci jí se smíchem odpustili.

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Za chvíli se bavili znovu. To když moderátorka vychválila hru Muchové a citovala legendární Martinu Navrátilovou, podle níž je Češka momentálně zejména na trávě až obdivuhodně komplexní hráčkou.

„Teď se cítím pod pořádným tlakem, když jsi mi tohle řekla,“ ušklíbla se Muchová naoko uraženě.

„Miluju trávu,“ doplnila už s vážnější tváří. „Tahle část sezony je strašně krátká a já se snažím si ji užít. Je úžasné, že si to tady můžu takhle prodloužit společně s vámi všemi,“ získala si česká hráčka, která v živém žebříčku vystoupala už na šesté místo, další sympatie.

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Vzápětí vyřkla v televizním přenosu silná slova zmíněná Navrátilová.

„Myslím, že je docela dobře možné, že se díváme na další českou wimbledonskou vítězku. Pokud hraje takhle, má pro tenhle povrch opravdu tu nejvíce kompletní hru,“ uvedla osmnáctinásobná grandslamová vítězka ve dvouhře.

Podle Navrátilové bude mít Muchová velmi dobrou šanci i v semifinále proti další globální superhvězdě: Coco Gauffové. Češka až v letošní sezoně dokázala zastavit černou sérii proti mladé Američance. Na antuce ve Stuttgartu ji udolala poprvé po předchozích šesti porážkách.

„Coco je samozřejmě úžasná, ale pokud bude Karolína zdravá a hrát takhle, nevidím důvod, proč by nemohla vyhrát. To hlavní má totiž mezi ušima. Má opravdu skvělou hlavu. Před lety prohrála finále Roland Garros s Igou Šwiatekovou jen kvůli tomu, že jí došly síly. Tady k ničemu takovému nedojde, výměny jsou mnohem kratší. Musíme s ní vážně počítat,“ vysvětlila Navrátilová.

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