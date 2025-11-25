Konec obrovské šance, litoval selhání Čechů Lojda. A ukázal na kometu příští sezony

Je konec. Daviscupový triumf Italů pro letošek odzvonil elitnímu tenisu. Po odhlášení Carlose Alcaraze jsme asi všichni věřili, že křepčit se stříbrnou trofejí by mohli Češi. A oprávněně.
Z první desítky byl v Boloni jen celý rok trápící se Alexander Zverev a Tomáš Berdych měl k dispozici dva hráče z dvacítky a k tomu dalšího výborného singlistu Tomáše Macháče.
Byla to obrovská šance. Proti Španělsku jsme byli rázem velcí favorité. Ale v plné kráse se ukázalo, jak je ten nový formát zrádný. Stačí, aby jeden hráč neměl svůj den a druhý naopak ano a rázem je z toho vabank, který rozhoduje čtyřhra. A dnes už má každý v týmu výborné deblisty.
Pořád razím teorii, že dva top singlisté jsou ve čtyřhře lepší než ryzí deblisté. Musí se ale vyvarovat chyb a proměňovat šance. Proti Španělům to v koncovkách obou setů bylo o pár míčích. Stačilo jeden dva údery zahrát jinak a možná jsme si tu dneska psali o finále.
Kapitánovi bych rozhodně nic nevyčítal, Adam Pavlásek by to, při vší úctě k němu, nepřevrátil na českou stranu. Navíc Kuba Menšík byl po prvním zápase v laufu a Machy hraje pravidelně debl výborně.
Na druhou stranu si musíme vzpomenout, po jakém podzimu kluci do Itálie přijížděli. Lehy hrál sice finále v Bruselu, ale pak dvakrát vypadl v prvním kole a další tři týdny nehrál ostrý zápas. Kuba Menšík se trápil zdravotně, dolehla na něj únava a z turnajů se odhlašoval, stejně tak Machy. Poslední měsíc hráli úplné minimum.
Určitě je to obrovská škoda. Taková šance nemusí už jen tak přijít. I když na los příštího roku si kluci stěžovat nemůžou. Švédsko v kvalifikaci je přímo snové. A doma bude i případný příští zápas, nejspíš znovu s Američany. Tam pak bude otázka, v jaké sestavě se jim bude chtít cestovat po US Open do Evropy.
Já bych vzal jako pozitivní, že kluci po všech těch peripetiích dohráli sezonu zdraví a zdá se, že by za měsíc a kousek mohli být dobře připravení na start nového ročníku.
Je skvělé, že Berďa má takovou stoprocentní účast. Oproti tomu holky v reprezentaci přidávaly jednu omluvenku za druhou a novou kapitánku Báru Strýcovou v tomhle ohledu nečeká u holek do budoucna nic snadného.
Vliv na to má asi víc faktorů. V první řadě se pozvánka od takové kapacity, jakou je Berdych, těžko odmítá. Nechcete kvůli nějaké bolístce dát košem frajerovi, který byl dlouhá léta v první desítce a moc dobře ví, jak je tenis náročný sport.
To ne že by Bára nebyla taky kapacita, ale je tu i rovina nějaké fyziognomie lidského těla. Chlap toho víc vydrží, kousne se, zatímco u holek, obzvlášť těch českých je vidět, že u nich jsou často zranění dost fatální a stojí je dlouhou pauzu. Musí tedy pečlivě zvažovat program a víc odpočívat.
V tomhle má Berďa výhodu. I když musím pochválit holky, že i v okleštěné sestavě se jim podařilo zachránit světovou skupinu Billie Jean King Cupu a pro Petra Pálu to byla vítězná rozlučka.
Obrovský kredit zaslouží Linda Nosková, která po náročné sezoně, v níž odehrála 64 singlových zápasů, ještě naskočila do reprezentace a skvěle zvládla roli jedničky.
Holky jako Nikola Bartůňková nebo Lucka Havlíčková byly v podstatě hozené do vody bez větších reprezentačních zkušeností a také předvedly perfektní výkony.
Věřím, že jim to do budoucna může jen pomoct, a Havlíčková to ukázala už v minulém týdnu. V neděli v deblu zachránila reprezentaci v baráži a druhý den odpoledne už hrála kvalifikaci turnaje ITF v Trnavě, který pak o víkendu celý vyhrála.
Musím říct, že na sezonu 2026 se moc těším. Do stovky nebo poblíž ní se nahrnula spousta nových mladých talentů, tak mě bude zajímat, jak se jim na větších turnajích bude dařit.
Bylo by super, kdyby i na konci příští sezony bylo ve stovce pět českých kluků. Speciálně jsem zvědavý na Menšu, jestli bude pokračovat v herním progresu.
Ten zápas proti Pablu Carreňovi v Davis Cupu už zase nesl známky hry, díky které vyhrál Masters v Miami. Fantasticky servíroval, byl aktivní. Uvidíme, jestli se mu podaří tenhle level udržet a třeba na něm ještě stavět.
U holek bych si přál, aby se podařilo ještě třeba dvěma nebo třem holkám dostat do stovky a ty, co tam už jsou, se ještě posunuly víš. Konkrétně Terce Valentové věřím, že když bude zdravá, klidně může během té sezony vyletět někam ke dvacátému nebo třicátému místu.
Dušan Lojda
- 8. března 1988 v Ivančicích
- bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
- vítěz juniorky US Open 2006
- na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
- nyní trénuje tenistu Jana Jermáře, dříve spolupracoval například s Jiřím Veselým