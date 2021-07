Lidé žárlí na to, jak je dokonalý. Trenér Vajda nechápe negativní obraz Djokoviče

Nezadržitelně míří k pozici nejlepšího tenisty všech dob. Novak Djokovič ovládl v Londýně i třetí grandslam sezony a v počtu získaných titulů na turnajích velké čtyřky dohnal Rogera Federera s Rafaelem Nadalem.

Srbský tenista políbil a pozvedl nad hlavu už dvacátou grandslamovou trofej kariéry. V historické tabulce se dostal na stejný počet, jaký mají ve své sbírce Švýcar se Španělem.

To, že je nakonec překoná, se zdá být nevyhnutelné. Podle Johna McEnroea dokonce může pomýšlet na dalších pět vyhraných grandslamů a o tom, že se rodák z Bělehradu stane králem tenisové historie v nesmlouvavé řeči čísel, už teď takřka nikdo nepochybuje.

V popularitě však Djokovič za svými největšími rivaly stále výrazně zaostává. Na otázku proč, která se dlouhá léta vznáší tenisovým éterem, se nyní pokusil odpovědět jeho slovenský trenér Marián Vajda.

"Z mého pohledu si Novak zaslouží omnoho pozitivnější vykreslení. Je to pravý šampion," prohlásil Djokovičův guru.

Vajda se domnívá, že se srbským tenistou není ve veřejném prostoru jednáno se stejnou úctou, jaké se dostává jeho dvěma souputníkům z takzvané velké trojky. Nerovné zacházení podle slovenského kouče paradoxně vychází z neuvěřitelných výkonů, které Djokovič na kurtech předvádí.

"Lidé často přejí outsiderům. Novak je natolik dominantní, že už skoro nikdo nechce, aby vyhrával. Jeho nadvláda je tak velká, že na něj spousta lidí žárlí, když vidí takovou dokonalost. Pak se ptají: Jak je to možné? Jak může pořád vyhrávat? Prostě tomu nevěří," zamyslel se šestapadesátiletý rodák z Považské Bystrice.

Na obraz světové jedničky mají podle jeho názoru vliv také média.

"Je to velmi komplikované. Média napíšou, co chtějí. A někdy jsou jednostranná. Nepopisují komplexně Novakovu osobnost. Je to fantastický, velmi milý a pozitivní člověk, který přináší divákům spoustu dobré energie," popsal Vajda svého svěřence.

Djokovičovu cestu z ničeho až na samotný vrchol považuje za nesmírně inspirativní, přitom málo oceňovanou. Doufá ale, že i to se časem změní.

"Cítím, že je Novak úžasným příkladem pro mladou generaci sportovců a pro lidi obecně. Dosáhl úrovně, o které si spousta fanoušků myslí, že jde o zázrak. Není to ale žádný zázrak, jen spousta práce a úsilí," dodal Vajda.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič vyhrál v posledních čtyřech sezonách celkem osm grandslamových titulů, v březnu ustavil nový rekord v počtu týdnů v čele světového žebříčku a aktuálně dokonce útočí na milník, který naposledy padl před dlouhými 52 lety zásluhou Australana Roda Lavera: může získat ceněný kalendářní grandslam, vyhrát všechny čtyři ikonické turnaje během jediné sezony.

Atakovat další level sportovní nesmrtelnosti bude na přelomu srpna a září v New Yorku.

V únoru, kdy ovládl Australian Open, ještě na dotaz k unikátnímu zápisu do tenisové historie odpovídal opatrně.

"Je to pro mě obrovská výzva. Laverovi se to už podařilo, takže to není nemožné. Ale časy se změnily. Dosáhnout na kalendářní grandslam v době, kdy je špička vyrovnaná a tenis mnohem náročnější na psychiku i fyzickou připravenost, bude strašně těžké," říkal novinářům.

Teď, poslední krok od splněného snu, už je Djokovič zase o něco sebevědomější.

"Určitě o tom můžu uvažovat. Může se to stát. Doufám, že budu mít tu šanci. Jsem ve skvělé formě, hraju výborně a jsem nejkomplexnějším hráčem, jakým jsem kdy byl. Ano, získat kalendářní grandslam je momentálně mou hlavní prioritou," prohlásil v Londýně.