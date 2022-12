Lesbická tenistka je v Rusku nepřítelem státu. Kasatkinová se vysmála Státní dumě

Ruští zákonodárci chtějí tenistku Darju Kasatkinovou zařadit na černou listinu a onálepkovat ji označením "zahraniční agent". Hvězdná hráčka v průběhu letošního roku veřejně odsoudila vojenskou invazi na Ukrajinu a otevřeně se přihlásila ke své homosexuální orientaci.

Elitní tenistka v roli nepřítele státu? V Rusku tvrdá realita. Osmá hráčka světového žebříčku se po letošních událostech ocitá v nemilosti režimu prezidenta Vladimira Putina.

Roman Těrjuškov, poslanec 8. Státní dumy, tedy dolní komory Federálního shromáždění Ruské federace, před časem uvedl, že apeloval na ruské ministerstvo spravedlnosti, aby Kasatkinovou zařadilo na seznam "cizích agentů".

Takové označení pro člověka v Rusku znamená odepření četných práv, například nemůže přijímat státní finance, učit na univerzitách, pracovat s dětmi a úřady mu mohou bez nutnosti soudního příkazu blokovat internet.

Těrjuškov nejprve úspěšný nebyl, boj proti Kasatkinové ale nevzdal a v uplynulých dnech poslal svou žádost znovu.

"Používáte-li svou slávu jako nástroj k ovlivňování druhých v otázkách politiky nebo ideologie, musíte být připraveni nést před státem odpovědnost," citoval poslance list RB Sport.

Kromě Kasatkinové kritizoval za otevřená "protistátní" vyjádření i další osobnosti ruského tenisu, současného hráče Karena Chačanova a bývalou superstar Jevgenije Kafelnikova.

Pětadvacetiletá Kasatkinová, která si letos premiérově zahrála Turnaj mistryň určený pro osm nejlepších hráček světa, na novinky ze svého rodiště zareagovala rychle.

"Je pěkné mít fanoušky ve Státní dumě," napsala rodačka z Togliati na svém kanálu na sociální síti Telegram a připojila několik sarkastických emotikonů.

Poprask v Rusku způsobila tenistka během července, kdy veřejně oznámila, že má přítelkyni, a zároveň kritizovala režim nejen za přístup k LGBTQ+ komunitě, ale i za rozpoutanou válku na Ukrajině.

Jméno své partnerky výslovně neuvedla, na sociálních sítích ale zveřejnila fotografii s krasobruslařkou Natalií Zabijakovou. V rozhovoru s blogerem Viktorem Kravčenkem na YouTube zároveň odsoudila homofobii panující v Rusku.

"Nemám tušení, kdy už tohle téma přestane být v Rusku tabu. Je to těžké, ale nemá smysl se s tím dál skrývat. Život v kleci nemá smysl, žít v míru sama se sebou je to, na čem záleží. Na ostatní kašlu," prohlásila semifinalistka French Open v rozhovoru, během něhož se rozplakala při myšlence, že už se do Ruska nebude moci nikdy vrátit.

Darja Kasatkinová a Natalia Zabijaková:

Kasatkinová totiž rovněž uvedla, že kvůli současné situaci po ruské invazi na Ukrajinu a zákazu startů ruských sportovců na řadě akcí zváží změnu občanství.

Příklad si ostatně může vzít ze své partnerky. Zabijaková, která v minulosti startovala v kategorii sportovních dvojic nejprve v barvách Estonska a poté Ruska, se už dříve rozhodla pokračovat v kariéře v Kanadě.

Slavný Wimbledon, na němž letos ruští hráči a hráčky nemohli startovat, v červenci vyhrála Jelena Rybakinová, rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán.

Ve stejný den, kdy se Kasatkinová odhodlala ke coming outu, informovala ruská média o chystaném zpřísnění už tak tvrdé legislativy zaměřené proti stejnopohlavním vztahům.

Poslanci chtějí zákon upravit tak, aby mohlo být trestáno cokoli, co úřady označí za LGBT propagandu.

"Jsme přece Rusové. Máme tradiční kulturní a morální hodnoty, které předáváme z generace na generaci. Pevně věřím, že všechno, co k nám přichází ze Západu, bude brzy vymýceno," prohlásil tehdy Těrjuškov pro server Sport.24.ru.

"Je to naprostá noční můra," reagovala Kasatkinová. V Rusku by se prý neodvážila vzít svou přítelkyni za ruku. "A podle toho, jak se situace vyvíjí, to nikdy nebude v pořádku," dodala.