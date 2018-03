Lepší odpovědi dostanete i ze zdi. Venus Williamsová rozčílila novináře, Serena mezi ně ani nepřišla

před 1 hodinou

Sestry Serena a Venus Williamsovy na tenisovém podniku v Miami v tomto týdnu pořádně hnuly žlučí místním novinářům.

Miami/Praha - Jsou hlavními tvářemi turnaje, američtí tenisoví fanoušci je milují, ale mediální pozornost si zrovna neužívají. Sestry Serena a Venus Williamsovy na podniku v Miami v tomto týdnu pořádně hnuly žlučí místním novinářům. Zatímco první mezi ně vůbec nedorazila, druhá odpovídala na otázky hodně vlažně a dokonce se s nimi pustila do výměny názorů.

Serena Williamsová na březnových zastávkách po Americe restartuje kariéru po mateřské dovolené. Na Floridě ale měla smůlu na los a prohrála hned první utkání s vítězkou turnaje v Indian Wells Japonkou Naomi Osakaovou.

Poté, co se šestatřicetiletá Američanka odebrala do šaten s výsledkem 4:6 a 2:6, čekalo na ni vedle stadionu auto, které ji z areálu odvezlo, aniž by zamířila na tiskovou konferenci. To některé novináře pobouřilo, protože i ty největší hvězdy po prohraném zápase obvykle mediální kolečko absolvují. Williamsová to vyřešila písemným prohlášením.

"Každý turnaj mi pomáhá objevit místa hry, na kterých ještě potřebuji zapracovat. Naomi odehrála skvělý zápas, naučila jsem se něco z každého fiftýnu. Těším se, jak se budu každý den zlepšovat a jsem vděčná za fanoušky, kteří mě na téhle úžasné cestě doprovázejí," uvedla bývalá světová jednička.

To o rok starší Venus Williamsovová byla na turnaji úspěšnější, protáhla se až mezi osm nejlepších hráček. Tiskovou konferenci vynechala jen v jediném případě, když ve třetím kole přehrála Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Když už se před mikrofony přeci jen posadila, odpovídala na otázky žurnalistů bez zájmu a stroze. To někteří nevydrželi a proti jejímu chování se ohradili.

"Značně jste omezila návštěvy na tiskových konferencích a příliš s námi nespolupracujete. Je to snaha udělat si věci jednoduššími, nebo vás to prostě nebaví? Co se to s vámi děje?," nebrala si servítky jedna z reportérek.

"Po každém zápase se ještě musím dostat na regeneraci. Utkáním má práce nekončí a pro mě tenis znamená to nejvíc. Nevím, co k tomu dál říct," odpověděla překvapená Williamsová.

Reportérka se ale nevzdávala. "Takže si myslíte, že se vás příliš mnoho ptáme, a proto si tím nechcete procházet?"

"Není to o tom, že se ptáte příliš. Ale v životě už jsem udělala spoustu rozhovorů a pořád je pro mě hlavní tenis. Nikdy jsem nebyla miláček médií a nikdy nebudu. Jediné, na čem mi záleží, je tenis," uvedla.

A podle toho také vypadají její výroky na tiskových konferencích. Z jejích frází a klišovitých odpovědí byli novináři v průběhu turnaje nešťastní.

"Další patetická tiskovka s Venus Williamsovou. Bez špetky lidskosti. Lepší odpovědi byste dostali i ze zdi, která je za ní," rýpl si na Twitteru Steve Brenner z britského deníku The Sun.

Williamsová tak dostala další štiplavý dotaz. "Kdy jste naposledy dostala otázku, u které jste se musela opravdu zamyslet?"

"Popravdě je to o tom, že se tu před vámi snažím být hlavně milá. Přemýšlím a snažím se být milá," dodala tenistka.