Lendl nechce, aby souboj Djokoviče s Nadalem rozhodla politika. Není to fér, říká

Ivan Lendl nemá v souboji o nejlepšího tenistu všech dob svého favorita, obává se ale, aby konečné skóre grandslamových titulů zásadně neovlivnilo očkování proti covidu a zákazy s ním spojené. Novak Djokovič ztrácí na Rafaela Nadala jeden velký triumf, po neúčasti na Australian Open ale letos zřejmě nebude moci startovat ani na US Open.

Česko-americká tenisová ikona v uplynulých dnech vedla v roli nehrajícího kapitána svůj tým v souboji bývalých tenistů na nové akci Legends Team Cup - ATP Champions v římském amfiteátru v chorvatské Pule. Místním médiím se svěřila se svým postojem k aktuální přetahované gigantů o pozici nejlepšího hráče všech dob.

Roger Federer nasbíral dvacet grandslamových titulů, Novak Djokovič o jeden víc a Rafael Nadal o dva.

"Tenhle příběh ještě není u konce. Bude se moci hodnotit až ve chvíli, kdy všichni tři řeknou tenisu sbohem," řekl Lendl chorvatské televizi Nova TV.

"Nyní se zdá, že Roger je ze hry venku. Dlouho nehrál a je z nich nejstarší. Je ale nesmírně fascinující tuhle éru sledovat. Lituju ale toho, že je ten boj nyní ovlivněn politikou kvůli očkování," prohlásil dvaašedesátiletý rodák z Ostravy.

Na otázku, jak vnímá zákazy startů pro neočkovaného Srba, po chvíli rozmýšlení odpověděl: "Jsem z toho zklamaný. Jsem zklamaný za Novaka a vlastně i za Rafu."

Lendl nechce, aby se s odstupem času pohlíželo na statistiky tří velikánů a na jednu z nejúžasnějších rivalit sportovní historie s nejasnostmi a pochybami.

"Pokud bude mít nejvíc titulů Novak, otázka bude zodpovězená. Ale když vyhraje Rafa o jeden, bude to různě zpochybňováno s tím, že Novak nemohl hrát. Myslím si, že to není fér," řekl vítěz osmi grandslamových titulů.

"Raději bych viděl, kdyby někdo odskočil o tři čtyři tituly. A je mi jedno, kdo to bude, nemám favorita. Jde mi o to, abychom si byli jistí, kdo byl skutečně nejlepší, a aby to neovlivnila politika," dodal Lendl.

Djokovič letos nemohl hrát Australian Open, na kterém následně triumfoval Nadal. Do Melbourne Srb odcestoval v domnění, že splnil podmínky pro udělení výjimky. Start mu ale nakonec zakázala místní vláda. Drželi ho v detenčním zařízení a následně deportovali.

Španěl pak zvítězil i na antukovém Roland Garros, Djokovič si následně spravil náladu ve Wimbledonu, kde triumfoval počtvrté za sebou.

Nyní však rodákovi z Bělehradu reálně hrozí, že přijde i o závěrečný grandslam sezony, US Open v New Yorku. Podle aktuálně platných pravidel musí být cestující do USA plně očkovaní, potvrzení musí předložit ještě před nástupem do letadla.

Djokoviče se hlasitě zastává tenisová veřejnost, ke hledání způsobu, jak mu umožnit start, vyzývá i petice čítající desetitisíce podpisů.

"V této fázi pandemie není naprosto žádný důvod pro to, aby Djokovič nemohl hrát na US Open 2022. Americká vláda a USTA musí společně pracovat na tom, aby mohl startovat," uvádí petice.

Čas na změnu ale dramaticky ubývá. Djokovič minulý týden prohlásil, že se připravuje tak, jako kdyby mohl v New Yorku nastoupit, a poděkoval světu za podporu, kterou podle svých slov nečekal.