Lehečkův přemožitel je ve finále. Tsitsipas si podruhé zahraje o grandslamový titul

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas postoupil na Australian Open podruhé v kariéře do grandslamového finále. Třetí nasazený hráč zdolal v Melbourne v úvodním semifinále Rusa Karena Chačanova 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas, jenž si zahrál finále grandslamu předloni na Roland Garros, porazil o dva roky staršího Chačanova i v šestém vzájemném utkání. Zápas mohl ukončit už ve třech setech, nejprve ale nezvládl za stavu 5:4 duel dopodávat a v tie-breaku pak nedokázal proměnit dva mečboly.

Ve čtvrté sadě už byl ale opět při svém servisu suverénní, soupeři hned v úvodu sebral podání a na čtvrtý pokus v semifinále na Australian Open uspěl. Ve věku 24 let a 170 dní je zdejším nejmladším finalistou za posledních dvanáct let. Stříbrný olympijský medailista Chačanov naopak prohrál i druhé grandslamové semifinále, vloni marně útočil na postup do finále US Open.

"Už jako dítě jsem snil o tom, že si tady zahraju finále. Teď bojuju o grandslamový titul a místo světové jedničky. Pro takové chvíle jsem tvrdě dřel," řekl Tsitsipas v rozhovoru na kurtu.

O první grandslamový titul se Tsitsipas, jenž ve čtvrtfinále vyřadil českou senzaci turnaje Jiřího Lehečku, utká s vítězem druhého semifinále mezi čtvrtým nasazeným Srbem Novakem Djokovičem a Tommym Paulem z USA.

Do finále čtyřhry postoupil český pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Obhájkyně loňského vítězství a nasazené jedničky porazily v semifinále ukrajinsko-rumunskou dvojici Marta Kosťuková, Elena Gabriela Ruseová dvakrát 6:2.

Rafael Matos a Luisa Stefaniová ovládli smíšenou čtyřhru na Australian Open a stali se prvním ryze brazilským párem, který získal v mixu grandslamový titul. Ve finále porazili zkušenou indickou dvojici Rohan Bopanna, Sania Mirzaová 7:6, 6:2. Pro šestatřicetiletou Mirzaovou šlo o poslední grandslam v kariéře.

Finále dvou nenasazených dvojic rozehráli lépe Bopanna s Mirzaovou, kteří v osmé hře prolomili servis soupeřů a servírovali za stavu 5:3 na zisk první sady. Matos se Stefaniovou jim však brejk oplatili a později ve zkrácené hře uspěli 7:2.

Ve druhém setu už byli Brazilci při podání stoprocentní a díky dalším dvěma brejkům dotáhli duel po hodině a 29 minutách k vítězství. Matos se Stefaniovou získali první grandslamový titul v kariéře a vyhráli sedmé společné utkání za sebou. Před Australian Open také dvakrát triumfovaly na United Cupu.

Vítězka šesti grandslamových titulů ze čtyřhry (tři v mixu) Mirzaová se definitivně rozloučí s kariérou v únoru po turnaji v Dubaji.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále: Tsitsipas (3-Řec.) - Chačanov (18-Rus.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Kosťuková, Ruseová (Ukr./Rum.) 6:2, 6:2, Aojamaová, Šibaharová (10-Jap.) - Gauffová, Pegulaová (2-USA) 6:2, 7:6 (9:7).

Smíšená čtyřhra:

Finále: Stefaniová, Matos (Braz.) - Mirzaová, Bopanna (Indie) 7:6 (7:2), 6:2.