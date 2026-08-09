Lehečku v Montrealu srazily vlastní chyby. Sabalenková dál tápe

Jiří Lehečka dohrál na Masters v Montrealu v osmifinále. Rafaelu Jódarovi podlehl 3:6, 3:6, český tenista udělal 34 nevynucených chyb.
Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v osmifinále. Čtyřiadvacetiletý český tenista podlehl Španělu Rafaelu Jódarovi dvakrát 3:6 a s dvanáctým hráčem světového žebříčku se rozloučil po hodině a 16 minutách.
Lehečku srazilo především velké množství chyb. Světová patnáctka jich udělala 34 nevynucených, zatímco její soupeř pouze deset.
Jódar potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále prošel na sedmém z posledních osmi turnajů a zároveň na třetím Masters za sebou.
Oba tenisté se utkali poprvé a dlouho si bez problémů drželi podání. Zlom úvodního setu přišel až v osmém gamu.
Za stavu 3:4 vedl Lehečka při vlastním servisu 30:0 a následně měl i gamebol, ani jednu z možností však nevyužil. Jódar naopak svou první brejkbolovou příležitost proměnil a poté sadu dopodával.
Do druhého setu vstoupil rodák z Mladé Boleslavi ztraceným servisem a další komplikace přišla za stavu 2:4, kdy o podání přišel znovu. Lehečka ještě dokázal okamžitě odpovědět brejkem a udržel naději na obrat.
Ta však dlouho nevydržela. Španělský mladík vzápětí počtvrté v utkání sebral českému soupeři servis a hned první mečbol využil. K vítězství mu vedle pouhých deseti nevynucených chyb stačilo 14 vítězných míčů.
Český tenis bude mít v Montrealu ještě jednoho zástupce v osmifinále. Dnes v noci SELČ nastoupí Jakub Menšík proti Nizozemci Boticovi van de Zandschulpovi.
Jódar se ve čtvrtfinále utká s Francouzem Arthurem Filsem a bude usilovat o své dosavadní maximum na turnajích Masters.
Sabalenková se dál trápí
Světová jednička Aryna Sabalenková ztroskotala na tenisovém turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí skousnout další předčasný konec na prestižní akci.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála s šestnáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou za dvě a půl hodiny 6:7, 6:4, 4:6.
Běloruska, která si po čtvrtfinálovém krachu v Paříži a osmifinálovém nezdaru na londýnské trávě naordinovala pauzu od tenisu, se sice po ztrátě úvodního setu vzpamatovala a ve druhém vyrovnala, koncovku rozhodující sady ale nezvládla.
V desátém gamu neudržela Sabalenková pošesté v zápase podání, když po dvou odvrácených mečbolech při třetím darovala soupeřce vítězství dvojchybou.
Na tvrdém povrchu prohrála Sabalenková v této sezoně ve 27. utkání teprve podruhé. A ačkoliv účastí v osmifinále získala jistotu, že i po tomto týdnu uhájí tenisový trůn, může v žebříčku WTA přijít o velkou část svého náskoku před Jelenou Rybakinovou.
Pokud světová dvojka získá v Torontu titul, může se přiblížit až na rozdíl pouhých čtyř bodů.
Ruska Alexandrovová, jež dlouhodobě žije a připravuje se v České republice, se ve čtvrtfinále utká s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou.
Ukrajinská tenistka vyřadila osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2, 6:4.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 9,415.724 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo: Jódar (20-Šp.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3
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