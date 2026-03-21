Lehečku čeká Američan, který za sebou má životní triumf

Český tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters v Miami bez problémů do třetího kola.
Dvaadvacátý hráč světového žebříčku porazil sedmnáctiletého Francouze Moise Kouamého 6:2 a 7:5. Lehečka se mohl opřít o servis, neztratil ho ani jednou.
Rodák z Mladé Boleslavi měl v úvodním kole volno, zatímco Kouamé překvapil výhrou nad domácím Zacharym Svajdou. Proti Lehečkovi však už neuspěl.
Český tenista snadno získal první set a jediné tři brejkboly musel odvracet ve druhé sadě za stavu 3:4.
Závěr utkání už kontroloval a postup do boje o osmifinále slavil po hodině a 36 minutách.
Jeho dalším soupeřem bude Američan Ethan Quinn, s nímž se čtyřiadvacetiletý Lehečka utká poprvé.
O dva roky mladší Američan, který figuruje v žebříčku ATP na 56. místě, zaskočil ve druhém kole jedenáctého nasazeného Nora Caspera Ruuda a připsal si nejcennější triumf kariéry.
Nezaváhala naopak světová jednička Carlos Alcaraz, který v bouřlivé kulise centrálního dvorce porazil brazilského mladíka Joaa Fonsecu.
Španělský vítěz turnaje z roku 2022 vyhrál dvakrát 6:4 a jeho dalším soupeřem bude Sebastian Korda.
Ve vítězném tažení pokračuje šampionka z Indian Wells Aryna Sabalenková.
Duel světové jedničky pořadatelé ve zpožděném programu kvůli dešti přesunuli na jeden z menších kurtů a Běloruska zvládla bitvu s domácí Ann Liovou 7:6, 6:4.
Uspěla i poražená finalistka z Indian Wells Jelena Rybakinová, světová dvojka z Kazachstánu přehrála krajanku Julii Putincevovou dvakrát 6:3.
