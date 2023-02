Střelec jako Berdych. Z Lehečky jde strach, v tréninku mu radí i česká legenda

Brněnské Divadlo Bolka Polívky se po statické prověrce střechy vrátilo do svých prostor na Jakubském náměstí a znovu hraje, zůstává ale v nejistotě. Střechu čeká minimálně dvouletá rekonstrukce. Divadlo tak ve spolupráci s městem jako majitelem sálu hledá, kam se přesune v příští sezoně. Nic jistého zatím není, řekl v pondělí principál Bolek Polívka. Právě příští sezonu přitom scéna oslaví 30 let činnosti. "Chceme udělat slavnostní sezonu a nevíme kde," shrnuje Polívka.

"S největší pravděpodobností zůstaneme hrát v budově divadla za kostelem svatého Jakuba do poloviny června. Poté se přesuneme do amfiteátru na brněnskou Kraví horu. Zvažujeme ale i variantu, že nadcházející ročník Letní scény odstartujeme o dva týdny dříve," doplňuje projektová manažerka Simona Kostrhunová. Co bude od září, nikdo neví. Ani termín rekonstrukce ještě není daný. Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka je nezbytným prvním krokem důkladný průzkum budovy během divadelních prázdnin. "Poté se bude muset vše naprojektovat. Co se týče hledání náhradních prostor, to bude otázkou následujícího období," uvádí Poňuchálek.

V objektu kromě Divadla Bolka Polívky sídlí Univerzitní kino Scala. I to v pondělí po několikadenním nuceném uzavření znovu otevřelo.