Lehečka zvládl další krok, Bartůňková po velké bitvě končí

Jiří Lehečka postoupil na Masters v Montrealu do osmifinále. Nikola Bartůňková v Torontu po dramatickém obratu nestačila na Amandu Anisimovovou.
Jiří Lehečka pokračuje v povedeném tažení turnajem Masters v Montrealu. Český tenista si bez větších komplikací poradil s Belgičanem Alexanderem Blockxem 6:3, 6:4 a postoupil do osmifinále, v němž ho čeká premiérový souboj se Španělem Rafaelem Jódarem.
Dvanáctý hráč světového žebříčku měl zápas od začátku pod kontrolou. Soupeř sice zaznamenal deset es, jinou zbraň ale proti českému tenistovi nenašel.
Lehečka dominoval od základní čáry, v prvním setu využil brzký brejk a ve druhém rozhodl dalším brejkem ve třetí hře. Při vlastním podání pak proměnil hned první mečbol, když Blockx ukončil zápas bekhendem do sítě.
Čtyřiadvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi nyní čeká první vzájemný zápas s o pět let mladším Rafaelem Jódarem. Španělská světová patnáctka si cestu do osmifinále otevřela vítězstvím nad jedenáctým nasazeným Italem Lorenzem Musettim.
Montrealský turnaj zároveň dál přichází o favority. Světová sedmička Alex de Minaur nevyužila proti Britovi Cameronu Norriemu vedení 7:5, 5:2 ani mečbol, při kterém udělala dvojchybu, a nakonec prohrála 7:5, 6:7, 1:6.
Lehečka je tak z dosud známých osmifinalistů nejvýše nasazeným hráčem. Ještě v noci se k němu může přidat Jakub Menšík, jehož čeká Francouz Térence Atmane.
Na ženském turnaji v Torontu se naopak české zastoupení ve dvouhře vytratilo. Poslední česká zástupkyně Nikola Bartůňková ve třetím kole podlehla osmé nasazené Američance Amandě Anisimovové 6:3, 0:6, 4:6.
Dvacetiletá Češka navázala na předchozí přesvědčivá vítězství nad Biancou Andreescuovou a Clarou Tausonovou také skvělým vstupem do zápasu. Díky pestré hře dvakrát prolomila soupeřčin servis a první set získala poměrem 6:3.
Anisimovová, která v Torontu odehrála první zápas, však postupně našla rytmus, zpřesnila údery a ve druhé sadě uštědřila Bartůňkové kanára. Česká tenistka se ještě dokázala vrátit do hry a ve třetím setu vedla 4:2.
Za stavu 4:3 a 40:15 ale nevyužila dvě příležitosti na další brejk a zkušenější Američanka závěr utkání ovládla. Po více než dvou hodinách si zajistila postup do osmifinále.
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