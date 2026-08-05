Lehečka zvládl české derby, Bartůňková vyřadila nasazenou soupeřku

Jiří Lehečka zvládl v Montrealu české derby s Vítem Kopřivou, v Torontu slavila Nikola Bartůňková. Kateřina Siniaková zápas nedohrála.
České derby ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu ovládl Jiří Lehečka. Osmý nasazený hráč porazil Víta Kopřivu 6:4, 6:2 a při svém prvním vystoupení na turnaji potvrdil roli favorita.
Dvanáctý tenista světového žebříčku se mohl spolehnout především na servis. Soupeři nabídl za celý zápas pouze dva brejkboly, oba však dokázal odvrátit. První vzájemný duel obou Čechů na elitním okruhu ukončil po hodině a 22 minutách.
Kopřiva, kterému patří 71. místo v žebříčku ATP, měl už před českým soubojem za sebou vítězný zápas. V prvním kole vyřadil domácího držitele divoké karty Alexise Galarneaua. Pro Lehečku naopak utkání představovalo vstup do turnaje a další část přípravy na US Open.
O postup do osmifinále se utká s Alexanderem Blockxem. Belgičan se do třetího kola dostal bez boje poté, co proti němu nenastoupil Španěl Jaume Munar.
Český tenis slavil také na ženském turnaji v Torontu. Dvacetiletá Nikola Bartůňková překvapila 27. nasazenou Claru Tausonovou a po vítězství 6:3, 6:4 postoupila do třetího kola.
Bartůňková přitom nezačala dobře. Hned v úvodu ztratila podání a prohrávala 0:2.
Následně však získala tři gamy za sebou a v osmém gamu prvního setu si vybojovala další brejk. Druhý setbol proměnila poté, co Dánka poslala return do sítě.
Ve druhé sadě česká tenistka rychle utekla do vedení 3:0. Tausonová si následně vyžádala ošetření zad a po návratu na kurt dokázala skóre vyrovnat. Bartůňková ale závěr zvládla a může se těšit na souboj s osmou nasazenou Američankou Amandou Anisimovovou.
Méně šťastně dopadl návrat Kateřiny Siniakové, která nastoupila k prvnímu zápasu téměř po měsíční přestávce. Kvůli léčbě kolena předtím vynechala turnaje v Praze a Washingtonu.
Proti Kamille Rachimovové získala první set v tie-breaku 7:1, přestože v jeho průběhu prohrávala 1:4 a za stavu 4:5 odvracela dva setboly. Ve druhé sadě však neuhrála ani game a její soupeřka ovládla také většinu rozhodujícího setu.
Za stavu 6:7, 6:0 a 5:2 pro Rachimovovou Siniaková zápas vzdala. Podle organizátorů ji trápily potíže s ramenem nebo krkem.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 9,415.724 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (8-ČR) - Kopřiva (ČR) 6:4, 6:2.
Tenisový turnaj žen v Torontu (tvrdý povrch, dotace 7,433.076 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bartůňková (ČR) - Tausonová (27-Dán.) 6:3, 6:4
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