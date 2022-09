Lehečka zahájil daviscupovou baráž skvěle. Izraelskému soupeři nadělil dokonce kanára

Čeští tenisté vedou po úvodní dvouhře v baráži Davisova poháru proti Izraeli 1:0. První bod zajistila týmu kapitána Jaroslava Navrátila česká jednička Jiří Lehečka, který porazil na tvrdém povrchu v Tel Avivu domácí trojku Daniela Cukiermana 6:0, 6:4. V druhém dnešním utkání hraje Tomáš Macháč proti 444. tenistovi světa Edanu Lešemovi.

Dvacetiletý Lehečka splnil úvodu baráže roli favorita a připsal si první výhru v Davis Cupu. Třiašedesátý hráč světa nedovolil Cukiermanovi v prvním setu ani jeden brejkbol a nadělil o sedm let staršímu protivníkovi za 39 minut "kanára".

Jediný účastník zápasu v Tel Avivu z první stovky žebříčku ATP získal brejk také ve třetí hře druhé sady. Za stavu 5:4 Cukierman duel zdramatizoval. Za podpory více než tří tisíc fanoušků měl při vedení 40:0 tři brejkboly, Lehečka je ale odvrátil a pěti míčky za sebou dopodával duel k vítězství.

"Za vítězství jsem strašně moc rád. Je to můj první zápas, který jsem v Davis Cupu vyhrál. Doteď jsem neměl přívětivé losy a o to je cennější, že jsem nyní splnil roli favorita a získal pro Česko bod. Hrát Davis Cup pro mě byl vždy sen. Jsem rád, že mi dal kapitán šanci hrát a myslím, že se mi to povedlo splnit na výbornou," řekl Lehečka po utkání ve videorozhovoru s novináři.

"Ze začátku to vypadalo, že do haly nedorazí ani 80 procent fanoušků. Ke konci zápasu ale aréna praskala ve švech. Atmosféra byla bouřlivá a nebylo to nic jednoduchého. Všechny bubny a pokřiky byly slyšet daleko více. Mezi prvním a druhým servisem se nehrálo příjemně. O to cennější ale tahle výhra je," doplnil Lehečka.

Sobotní program začne čtyřhrou, do níž zatím Navrátil nahlásil dvojici Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina. Za Izrael by měli při absenci zřejmě zdravotně indisponované jedničky Jišaje Oliela nastoupit Cukierman s Lešemem. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout Lehečka s Lešemem a Macháč s Cukiermanem.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.

Utkání baráže tenisového Davisova poháru v Tel Avivu:

Izrael - Česko 0:1 po úvodní dvouhře

Cukierman - Lehečka 0:6, 4:6.