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Sport

Lehečka válel, Monačan byl frustrací bez sebe. Přesto Čech finále v Basileji prohrál

Redakce Sport,čtk
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Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Basileji nezískal, ani třetí letošní finále se mu vyhrát nepodařilo. Valentinovi Vacherotovi z Monaka podlehl po nadějném začátku a úvodní převaze 6:2, 3:6 a 3:6.

Switzerland Tennis
Czech Republic's Jiri Lehecka prepares to serve a ball during his final match against Monaco's Valentin Vacherot at the Swiss Indoors tennis tournament in Basel, Switzerland, Sunday, Nov. 1, 2026. (Georgios Kefalas/Keystone via AP)Foto: CTK – Georgios Kefalas
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Čtyřiadvacetiletý Lehečka měl dnes šanci vybojovat třetí a nejcennější trofej v kariéře. Usiloval o ni dvě hodiny a dlouho byl lepším hráčem. Úvodní set získal po brejku ve třetím a pátém gamu, vedení 4:1 pak už dotáhl.

Poté se však Vacherot zlepšil a přestal chybovat. Ve třetím gamu odvrátil dva brejkboly a vzápětí Lehečkovi prolomil servis. Osmý nasazený český tenista už ztrátu nedohnal a hned zkraje rozhodujícího dějství neudržel podání znovu. Ztratil jistotu a nakonec i dobře rozehrané finále. Zakončil ho sérií chyb.

„Jirka hrál jako mašina. Byl jsem extrémně frustrovaný, měl jsem pocit, že je druhý den po našem zápase v Tokiu, kde hrál také fenomenální tenis. Vůbec jsem nevěděl, co s tím. Ve druhém setu jsem ale přežil brejkbol na 2:1 a pak už to byl úplně jiný zápas,“ hodnotil zápas vítězný Vacherot.

Letos byl rodák z Mladé Boleslavi ve finále i v Miami, kde nestačil na Itala Jannika Sinnera, a v říjnu v Tokiu: tam Lehečku porazil hvězdný Španěl Carlos Alcaraz.

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Tenisový turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur):

Dvouhra - finále:

Vacherot (Mon.) - Lehečka (8-ČR) 2:6, 6:3, 6:3.

Čtyřhra - finále:

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Olivetti, Arribagé (3-Fr.) - Stricker, Bernet (Švýc.) 7:6 (8:6), 7:6 (8:6).

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