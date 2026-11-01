Lehečka - Vacherot 6:2, 3:6. Čech sahá po životním titulu, drama rozhodne třetí sada
Sledujte online přenos z finále tenisového turnaje v Basileji mezi Jiřím Lehečkou a Valentinem Vacherotem z Monaka.
Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte
V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.
ŽIVĚ Ukrajina v říjnu způsobila Rusku nejvyšší ztráty od začátku války, řekl Zelenskyj
Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů.
Holky z naší školky a Duhová víla. Ve věku 85 let zemřel textař a skladatel Pavel Žák
Odešel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák. Autorovi české populární hudby, který napsal například text k hitům, jako jsou Holky z naší školky či Duhová víla, bylo 85 let. Zemřel dnes v Praze, řekl jeho syn Přemysl Žák. Hudebník spolupracoval také s Hanou Hegerovou, Helenou Vondráčkovou, Marií Rottrovou či Karlem Černochem.
Nacher chce debatu o definici veřejné služby. K Babišovu návrhu financování nic neřekl
Debata o České televizi a Českém rozhlase by se neměla vést jen o financování, ale o redefinici jejich veřejné služby. Na CNN Prima News to v neděli řekl první místopředseda Poslanecké sněmovny z vládního hnutí ANO Patrik Nacher. Podrobnosti k její náplni i k výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se obě média po zrušení poplatků nehradila z rozpočtu, neupřesnil.