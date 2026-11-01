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Lehečka - Vacherot 6:2, 3:6. Čech sahá po životním titulu, drama rozhodne třetí sada

Sport
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Sledujte online přenos z finále tenisového turnaje v Basileji mezi Jiřím Lehečkou a Valentinem Vacherotem z Monaka.

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Vlk, ilustrační foto.
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Vlk, ilustrační foto.

Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte

V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.

European Union leaders summit in Brussels
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European Union leaders summit in Brussels

ŽIVĚ Ukrajina v říjnu způsobila Rusku nejvyšší ztráty od začátku války, řekl Zelenskyj

Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů.

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Debata o České televizi a Českém rozhlase by se neměla vést jen o financování, ale o redefinici jejich veřejné služby. Na CNN Prima News to v neděli řekl první místopředseda Poslanecké sněmovny z vládního hnutí ANO Patrik Nacher. Podrobnosti k její náplni i k výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se obě média po zrušení poplatků nehradila z rozpočtu, neupřesnil.

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