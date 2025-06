Lehečka v ráži, britskou star donutil rozmlátit raketu. Ve finále si jde pro Alcaraze

Jiří Lehečka porazil v semifinále tenisového turnaje v londýnském Queen's Clubu domácího Jacka Drapera 6:4, 4:6, 7:5 a zahraje si o třetí titul na okruhu ATP.

Třiadvacetiletý tenista z Kněžmosu zdolal na travnatém povrchu nasazenou dvojku po více než dvouhodinovém boji. V nedělním finále se utká se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem, který porazil španělského krajana Roberta Bautistu 6:4, 6:4.

Třicátý hráč světa Lehečka se probojoval do prvního finále turnaje kategorie ATP 500. Premiérově se dostal také do rozhodujícího utkání o titul na trávě, dosud hrál o tituly jen na betonech.

Český tenista může vybojovat druhou trofej v sezoně po lednovém úspěchu v Brisbane.

"Jsem velmi šťastný za postup i za to, jak jsem duel doservíroval," řekl v rozhovoru na kurtu Lehečka.

"Na konci druhého setu a na začátku třetího jsem cítil, že Jack je lepším hráčem. Byl klidnější a diktoval tempo hry. Poté jsem se ale vrátil do svého rytmu. Zlepšil jsem servis a to mi v dalších hrách pomohlo," uvedl.

Lehečka postoupil do finále v Queen's Clubu jako druhý český tenista v tzv. open éře po Ivanu Lendlovi, kterému se povedlo turnaj v letech 1989 a 1990 vyhrát. Drapera porazil ve čtvrtém vzájemném utkání podruhé a oplatil mu letošní porážku ze semifinále v Dauhá.

"Jsem rád, že jsem znovu vrátil českou vlajku do finále. Je to skvělý pocit. S ostatními kluky se nám daří dobře. Tomáš (Macháč) vyhrál letos v Acapulcu, Jakub (Menšík) triumfoval v Miami. Všichni na sebe navzájem tlačíme, mimo kurt jsme ale dobří kamarádi. Jsem za to rád a jen ať česká vlajka dál stoupá," prohlásil Lehečka.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila zahrál 36 vítězných míčů a 16 es. Soupeři vzal dvakrát servis, sám o podání přišel jen jednou. Na trávě vyhrál letos šesté ze sedmi utkání a připsal si 101. vítězství na okruhu ATP.

S pětinásobným grandslamovým vítězem a nasazenou jedničkou Alcarazem se Lehečka střetne potřetí, zatím s ním má bilanci 1:1. Pokusí se navázat na letošní vítězství z Dauhá, kde vítěze posledních dvou ročníků Wimbledonu porazil 6:3, 3:6, 6:4. Alcaraz může triumfovat v Queen´s Clubu podruhé po předloňsku.

Lehečka v předchozích kolech vyřadil Australana Alexe de Minaura, Kanaďana Gabriela Dialla a Brita Jacoba Fearnleyho a duel proti světové šestce Draperovi zahájil výborně. Hned v první hře získal brejk a výhodu už udržel. Soupeři nenabídl jediný brejkbol.

Ve druhé sadě nejprve Lehečka odvrátil za stavu 1:2 čtyři brejkboly, vzápětí ale dvě šance na zisk Britova servisu nevyužil. Koncovka pak českému hráči nevyšla. Za stavu 4:5 nabídl Lehečka Draperovi dva setboly, hned při tom prvním trefil soupeř čáru a český tenista poprvé na turnaji ztratil set.

Také v rozhodující sadě se oba hráči spoléhali na servis. Za stavu 4:4 měl Lehečka brejkbol, zahrál ale míč do sítě a neskrýval rozladění. O chvíli později si ale český hráč vypracoval v 11. gamu další dvě možnosti a hned tu první zužitkoval.

"Poté, co jsem nevyužil za stavu 4:4 brejkbol, dostal jsem ze sebe emoce a to mi trochu pomohlo. Hlavní bylo, že jsem se nevzdal a věřil, že dostanu na returnu další šanci. Což na konci zápasu přišlo," řekl Lehečka.

Draper v tu chvíli vzteky rozbil raketu o reklamní panel, vyřazení už ale neodvrátil. Lehečka při vlastním servisu ukončil duel při prvním mečbolu.

Tenisový turnaj mužů v Londýně (tráva, dotace 2,544.220 eur):

Dvouhra - semifinále:

Lehečka (ČR) - Draper (2-Brit.) 6:4, 4:6, 7:5, Alcaraz (1-Šp.) - Bautista (Šp.) 6:4, 6:4.