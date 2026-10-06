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Sport

Lehečka trápil Alcaraze, trofej ale patří Španělovi. Čech musí litovat prvního setu

Sestřih finálového utkání Japan Open 2026 mezi Jiřím Lehečkou a Carlosem Alcarazem

Sport,ČTK
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Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6:7, 4:6.

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Mladoboleslavský rodák přitom vstoupil do utkání skvěle, hned v prvním gamu sebral soupeři podání a vedl pak 3:1.

Alcarazovi se ale povedlo manko brejku v šesté hře smazat a rozhodla zkrácená hra.

V ní Lehečka znovu vedl, vypracoval si náskok 4:2, jenže následujících pět výměn prohrál a o set přišel.

Ve druhé sadě si oba hráči drželi podání až do sedmé hry. V ní Lehečka čelil na podání stavu 30:40 a při náběhu zahrál míč do sítě.

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Alcaraz poté už výhodu brejku dotáhl do konce a utkání zakončil čistou hrou.

Utkání na tvrdém povrchu prohrál český daviscupový reprezentant za hodinu a 36 minut.

ATP 500 - Japan Open
ATP 500 - Japan Open
ATP 500 - Japan Open
ATP 500 - Japan Open
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Čtyřiadvacetiletý Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu.

V rozhodujícím duelu prohrál i podruhé v sezoně, v březnu také neúspěšně bojoval ve finále turnaje Masters v Miami, kde nestačil na Itala Jannika Sinnera.

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Bilanci finálových zápasů si pohoršil na 2:6. Dosud triumfoval vloni v Brisbane a o rok dříve v Adelaide.

S Alcarazem prohrál Lehečka počtvrté v kariéře a potřetí za sebou. Ve finále mu podlehl také vloni na trávě v Queen's Clubu, kde neuspěl v poměru 5:7, 7:6, 2:6. Se sedminásobným grandslamovým šampionem má nyní bilanci 1:4.

V Tokiu byl Lehečka čtvrtým českým finalistou po Ivanu Lendlovi, Jiřím Novákovi a Tomáši Berdychovi.

Před startem v Japonsku Lehečka pomohl k triumfu českých tenistů v kvalifikaci Davisova poháru proti USA a nyní prohrál po šesti zápasech.

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Alcaraz ve třiadvaceti letech vybojoval 27. titul v kariéře a první od zranění zápěstí, kvůli kterému letos vynechal Roland Garros a Wimbledon.

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