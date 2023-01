Lehečka statečně bojoval, ale šance promrhal. Útok na životní semifinále tak nevyšel

Český premiér Petr Fiala v Berlíně jednal s německým kancléřem Olafem Scholzem o obranné a energetické spolupráci. Šéf české vlády to uvedl na Twitteru s tím, že Česko by chtělo v budoucnu využívat německé terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG). Tiskovou konferenci český premiér pořádá později odpoledne.

"V oblasti energetiky jde zejména o budoucí možnosti zásobování ČR plynem z německých LNG terminálů. Jde o další krok k posílení naší energetické bezpečnosti," napsal Fiala. S kancléřem se český premiér setkal na okraj hospodářské konference WELT Economic Summit.

Německo doposud zprovoznilo tři plovoucí terminály na LNG - v dolnosaském Wilhelmshavenu, v Lubminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Další terminály chce dokončit v letošním roce.

Obzvláště výhodný pro Česko je terminál v Lubminu, který je zcela soukromý. Lubmin je důležitým distribučním uzlem plynárenské infrastruktury, ústí tam nyní nefunkční německo-ruský plynovod Nord Stream, čehož projekt terminálu na LNG využívá. Plyn je totiž možné posílat do plynovodů OPAL a NEL. Produktovod OPAL vede plyn do Saska a odtud plynovodem Gazela do České republiky. NEL spojuje Lubmin s Dolním Saskem a tamním hlavním německým zásobníkem v Rehdenu.

V otázce společné obrany má pak Česko zájem o vybudování evropského protiraketového deštníku. Jedná se o projekt, o němž loni v srpnu v Praze hovořil kancléř Scholz. K německému návrhu se zatím připojilo 14 evropských zemí včetně Česka a Slovenska.