Lehečka se v Monte Carlu na postup nadřel, Medveděv dostal výprask

Tenista Jiří Lehečka na Masters v Monte Carlu otočil zápas s Alejandrem Tabilem z Chile a po vítězství 4:6, 7:6 a 6:3 postoupil do třetího kola. V něm ho čeká Alexander Bublik z Kazachstánu.
První set Lehečka prohrál po ztrátě podání za stavu 4:5. Druhou sadu pro sebe třináctý hráč světového žebříčku získal 7:4 v tie-breaku a zlomil Tabilův odpor.
V rozhodujícím setu čtyřiadvacetiletý Čech odskočil do vedení 3:0 a dovedl utkání k postupu.
V Monte Carlu se dnes ve druhém kole představí ještě Tomáš Macháč, který nastoupí proti Franciscu Cerúndolovi z Argentiny. Na vítěze pak ve třetím kole čeká světová dvojka a čtyřnásobný grandslamový šampion Ital Jannik Sinner.
Absolutním debaklem druhé kolo skončilo pro sedmého nasazeného Daniila Medveděva.
Bývalý první hráč žebříčku prohrál dvakrát 0:6 s Matteem Berrettinim z Itálie. Dva "kanáry" utrpěl ruský tenista na okruhu ATP poprvé.
"Myslím, že to byl jeden z mých nejlepších výkonů v životě," citoval web ATP Berrettiniho, který v Monte Carlu startuje díky divoké kartě. "Netrefil jsem snad jen tři údery, přitom hrát proti někomu jako je Daniil není vůbec snadné," dodal.
Berrettini se stal teprve pátým hráčem od roku 1973, který na okruhu ATP porazil soupeře z první desítky žebříčku dvakrát 6:0.
Naposledy to dokázal Belgičan David Goffin v roce 2016, kdy v Římě nadělil dva "kanáry" Tomáši Berdychovi.
Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 6,309.095 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (11-ČR) - Tabilo (Chile) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, Berrettini (It.) - Medveděv (7-Rus.) 6:0, 6:0,
