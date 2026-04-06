Lehečka se po Miami vyšvihl na své maximum, elitu má na dohled. Poskočila i Bouzková

Tenista Jiří Lehečka má ve světovém žebříčku ATP nové maximum, je třináctý. Marie Bouzková si po zisku titulu v Bogotě polepšila na 24. příčku.
Připravujeme podrobnosti…
Tenisové žebříčky WTA k 6. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 11.025, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8108, 3. (3.) Gauffová (USA) 7278, 4. (4.) Šwiateková (Pol.) 7263, 5. (5.) Pegulaová 6243, 6. (6.) Anisimovová (obě USA) 5995, 7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 3965, 8. (8.) Paoliniová (It.) 3907, 9. (9.) Mboková (Kan.) 3531, 10. (10.) M. Andrejevová (Rus.) 3121, ...12. (11.) Muchová 2993, 14. (14.) Nosková 2801, 24. (26.) Bouzková 1676, 34. (40.) Bejlek 1380, 43. (42.) Siniaková 1299, 45. (44.) Vondroušová 1263, 50. (50.) Valentová 1161, 52. (52.) Krejčíková 1155, 98. (95.) Bartůňková (všechny ČR) 800.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8658, 2. (2.) Siniaková 7950, 3. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7385, 5. (5.) Townsendová (USA) 7385, 6. (6.) Dabrowská (Kan.) 7315, 7. (7.) Danilinová (Kaz.) 6895, 8. (8.) Kruničová (Srb.) 6765, 9. (9.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6269, 10. (10.) Stefaniová (Braz.) 6035, ...57. (55.) Krejčíková 1464, 60. (57.) Sisková 1394, 67. (65.) Škoch 1363, 69. (70.) Malečková 1302, 73. (74.) Detiuc 1221, 77. (77.) Bouzková 1194, 85. (85.) Nosková (všechny ČR) 1073.
