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Sport

Lehečka postoupil bez ztráty setu do čtvrtfinále turnaje v Basileji

ČTK
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Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále halového turnaje v Basileji. Německého soupeře Daniela Altmaiera ve 2. kole český tenista porazil 7:5, 6:4. Jeho příštím soupeřem může být nejvýše nasazený Ben Shelton z USA, pokud ve večerním zápase porazí domácího Švýcara Jeromea Kyma.

ATP 500 - Japan Open
Jiří LehečkaFoto: REUTERS – Manami Yamada
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Osmý nasazený Lehečka, jenž v 1. kole turnaje ukončil kariéru bývalému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi, zvládl i druhý zápas na turnaji bez ztráty setu. V první sadě sice 21. tenista žebříčku výhodu brejku z úvodního gamu neudržel a dovolil Altmaierovi srovnat na 4:4, v jedenácté hře ale německému tenistovi opět vzal servis a set dopodával.

V druhém setu už nebyl Lehečkův servis ani jednou v ohrožení a brejk z třetího gamu stačil českému daviscupovému reprezentantovi k vítězství. Altmaiera porazil i v druhém utkání v kariéře.

Šedesátý hráč žebříčku Altmaier zažil v Basileji kuriózní situaci. V neděli v druhém kole kvalifikace podlehl Juanu Manuelu Cerúndolovi, nicméně dostal se do hlavní soutěže jako lucky loser a los mu přisoudil opět stejného argentinského soupeře, jemuž o den později porážku oplatil.

Tenisový turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur):

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Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (8-ČR) - Altmaier (Něm.) 7:5, 6:4, Fils (2-Fr.) - Michelsen (USA) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), Vacherot (Mon.) - Jódar (3-Šp.) 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5), Fritz (6-USA) - Shapovalov (Kan.) 6:4, 6:3.

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