Lehečka po finále věří v posun. Proti Sinnerovi viděl své limity

ČTK

Tenista Jiří Lehečka i přes finálovou porážku v Miami s Italem Jannikem Sinnerem cítil, že odehrál dobrý turnaj, stále však vidí velký prostor ke zlepšení.

Jiří Lehečka na turnaji v MiamiFoto: CTK
Světové dvojce a čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi podlehl 4:6, 4:6 a nenavázal na loňský triumf krajana Jakuba Menšíka. Pro web ATP řekl, že se oproti dřívějšku posunul a má motivaci v tom pokračovat.

"Zápasy jako tyto - proti těmto hráčům mi ukazují, že je stále velký, velký, velký prostor ke zlepšení," řekl Lehečka.

"Myslím, že jsem zde odehrál velmi dobrý turnaj. Byl jsem se svou hrou spokojený. Ale dnes jsem znovu viděl, že je pořád kam jít a že pokud budu chtít porazit tyhle kluky v závěrečných fázích velkých turnajů jako jsou Masters nebo grandslamy, musím se dál zlepšovat," hodnotil.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi a dvojnásobný grandslamový čtvrtfinalista vyřadil letos v Miami například světovou osmičku Američana Taylora Fritze nebo Francouze Arthura Filse.

Sinner však byl ve finále nad jeho síly. Lehečka s ním prohrál na okruhu ATP počtvrté a ani tentokrát nezískal set. Oproti loňskému duelu na Roland Garros, kde Italovi podlehl jasně 0:6, 1:6, 2:6, nicméně svedl daleko vyrovnanější bitvu.

"Dnes jsem podal určitě lepší výkon než v Paříži. Soustředil jsem se na to, abych neopakoval stejné chyby jako tehdy. To znamenalo využít první servis jako zbraň a jít trochu víc k síti," řekl Lehečka.

"Vloni jsem na Roland Garros cítil, že tamější podmínky jsou pro můj herní styl velmi obtížné. Hráli jsme pod střechou na kurtu Suzanne Lenglenové, bylo vlhko, míče byly těžké... Měl jsem pocit, že to byl on, kdo měl v podstatě všechny zbraně a já si nemohl ani pomoci podáním. I když jsem zahrál dobrý úder, vždy měl spoustu času to nějak srovnat," podotkl Lehečka.

Ve finále v Miami, které bylo odloženo a později i přerušeno kvůli dešti, sice odvrátil devět z 11 brejkbolů, přesto nedokázal soupeři ani jednou sebrat podání.

"To, jak jsem dokázal udržet své klíčové zbraně v chodu ve všech zápasech, bylo něco, na čem jsem v posledních týdnech a měsících pracoval. Samozřejmě bych si rád udržel podobný servis po celý rok, ale to není možné. Jannik velmi dobře returnoval a během celého zápasu jsem cítil, jak na mě vyvíjí čím dál větší tlak," řekl Lehečka.

Přestože český tenista třetí a nejcennější trofej po loňském triumfu v Brisbane a předloňském v Adelaide nezískal, posunul se v žebříčku ATP na životní 14. místo. Znovu se vrátil na post české jedničky a těšil se na turnaje v dalších týdnech a měsících.

"Dostal jsem se sem do finále, takže věřím, že i přesun na antuku a do Monte Carla bude pro mě s tímhle sebevědomím, které jsem tu získal, snazší. Zároveň neexistuje lepší místo pro začátek antukové sezony než je Monte Carlo. Je to tam úžasné a když můžu, rád tam jezdím," doplnil.

"Nepřítel (USA) veřejně mluví o mírových jednáních, přitom tajně plánuje pozemní útoky," prohlásil v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Snímek je z ze středeční demonstrace proti Izraeli a Spojeným státům v Teheránu.

