Zápas jako přes kopírák. Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1:2, přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. Jiří Lehečka pak připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky. Kapitán Tomáš Berdych zase vzýval nápravu prapodivného losu.
Sotva Jiří Lehečka po proměněném mečbolu proti Learneru Tienovi slezl z kurtu, hned mu blýsklo hlavou, že český tým umlčel kritiky v čele s bývalým daviscupovým reprezentantem Radkem Štěpánkem, který partě kolem kapitána Tomáše Berdycha vyčítal, že pro souboj s USA nezvolili jako povrch antuku.
„Antuka to nebyla, takže se všem omlouvám, kdo ji čekal. Byl to tvrdý povrch, ale zvládli jsme to i tak,“ zakřičel Lehečka do mikrofonu směrem k divákům v O2 areně.
Česká jednička k výhře 3:2 na zápasy přispěla dvěma body podobně jako loni na Floridě. Tentokrát to ale bylo před zaplněnou pražskou arénou.
„O tomhle jsme jako malí kluci snili, když jsme sledovali tady kapitána, jak vítězí v O2 areně. Oba dny tu byla opravdu skvělá atmosféra, tohle byl ten důvod, proč jsme obětovali antuku a raději jsme preferovali, aby se hrálo tady. Stálo to za to, byla to správná cesta,“ pochvaloval si Lehečka.
Přes 13 tisíc diváků totiž na konci druhého dne hlasitě vyvolávalo jména dvou hrdinů Lehečky i Jakuba Menšíka.
Podle Berdycha může za výsledek skvělý přípravný týden.
„Říkal jsem klukům, že je potřeba to v tréninku poctivě odmakat a pak za to určitě sklidí ovoce. Ukázali podobný přístup jako v Americe a vyhráli i tentokrát,“ pochvaloval si Berdych.
Že by ale byl nadšený z toho, že už v osmifinále musel jeho tým předvést znovu nervy drásající obrat po prohraném deblu s Američany, to se rozhodně říct nedá.
„Už mi přijde dost divné, že se v tak krátké době potkáváme s takhle těžkým soupeřem. Nezasloužíme si to a letos byli Američané možná ještě silnější než minulý rok. Do třetice je snad už jen tak nepotkáme,“ doufá Berdych.
Teď každopádně všichni společně oslaví další postup mezi osmičku nejlepších zemí na světě a pak se budou těšit na listopadové vyvrcholení týmové soutěže v Boloni.
„Rok od roku dělají kluci obrovské pokroky, to všichni vidíme. Teď jsou zase zkušenější, už si ten formát vyzkoušeli, věřím, že nám to hodně dalo a taky věřím, že se díky tomu v listopadu přikloní štěstí na naši stranu,“ dodal dvojnásobný daviscupový šampion.
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze
V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody
V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.
Vražda jako z hororu. Klaun s balónky zastřelil ženu, na svobodě zůstal desítky let
„To je milé,“ řekla čtyřicetiletá Marlene Warrenová, když u jejího domu zazvonil klaun s balónky a květinami. Myslela si, že nečekané překvapení patří jejímu synovi, který se zotavoval ze zlomené nohy. Jenže návštěva měla úplně jiný důvod. O pár vteřin později se ozval výstřel a klaun beze slova zmizel. Odpověď na otázku, kdo se za maskou skrýval, přišla až o desítky let později.