Lehečka ovládl challenger v Liberci

Mezi Prahou a Neratovickem v neděli nejede část autobusových spojů, chybí řidiči. Důvodem je podle dopravce Arriva kombinace narůstající covidové nemocnosti a dovolených. Pro další dny se podle mluvčího Arrivy Jana Holuba dopravce snaží situaci řešit a spoje zajistit.

Mezi Prahou a Neratovickem, konkrétně na lince 348 jezdící mezi Obřístvím, Neratovicemi a pražským Ládvím, v neděli nepojede osm spojů. "Už asi před dvěma týdny jsme varovali před zvyšující se covidovou nemocností a dovolili jsme si na tuto skutečnost upozornit objednavatele. Naše předpoklady se bohužel začínají naplňovat," informoval Holub.

Letní epidemie covidu v Česku vrcholila na konci července, nyní už déle než týden klesá. Společnost Arriva hledá podle mluvčího řidiče pomocí náborových kampaní a zároveň se snaží vychovat i nové řidiče v autoškole. "Zájemcům o tuto profesi náklady na získání řidičského průkazu zaplatíme a kromě jistého platu přidáváme i desítku benefitů," popsal Holub.

Arriva by napříč Českem potřebovala přijmout asi stovku řidičů, aby dokázala nahradit ty odcházející do důchodu. "V Arrivě si myslíme, že by počty řidičů ve veřejné dopravě mohlo zlepšit třeba umožnění získání řidičského průkazu od 19 let pro krátké autobusy, kdy se řada studentů a učňů vycházejících v tento věk ze škol rozhlíží po pracovní trhu," dodal Holub.