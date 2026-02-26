Lehečka nestačil na světovou osmičku, v Dubaji mu semifinále uniklo

Tenista Jiří Lehečka prohrál na turnaji v Dubaji se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7 a do semifinále nepostoupil. Kanaďanovi podlehl po necelých dvou hodinách. Do akce dnes půjde ještě Jakub Menšík, který narazí na Nizozemce Tallona Griekspoora.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který plnil roli turnajové osmičky, prohrál s nejvýše nasazeným Augerem-Aliassimem třetí ze čtyř vzájemných zápasů a nestačil na něj potřetí za sebou. Doplatil na 41 nevynucených chyb. Kanadský tenista jich udělal 23, zaznamenal také 16 es.
První set ztratil Lehečka ve druhé polovině, kdy od stavu 3:2 už neuhrál ani game a Auger-Aliassime využil na příjmu druhý setbol. Na začátku druhé sady český tenista neproměnil dva brejkboly, později v osmém gamu čtyři odvrátil.
Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Auger-Aliassime získal od stavu 1:2 šest míčků po sobě a s nimi i celý zápas. V boji o finále se utká s třetím nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem.
Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch,dotace 3,311.005 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Auger-Aliassime (1-Kan.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 7:6 (7:2).
ŽIVĚRusové v noci masivně útočili na Ukrajinu, polské stíhačky zase musely do vzduchu
Nejméně 16 zraněných, včetně dvou dětí, si v noci na čtvrtek vyžádal ruský útok na Charkov, oznámili záchranáři. Ve městě Kryvyj Rih byli zraněni dva lidé, 89letý muž a 82letá žena. Výbuchy byly během noci slyšet také v Kyjevě či Záporoží. Polsko kvůli rozsáhlému ruskému útoku na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky a letoun včasné výstrahy, oznámilo velitelství ozbrojených sil.
Vacek jde do jarních klasik jako lídr, míří jen na vítězství
Cyklista Mathias Vacek se při absenci Dána Madse Pedersena, jenž se stále zotavuje ze zranění, chystá v roli hlavního lídra týmu Lidl-Trek na sobotní závod Omloop Het Nieuwsblad, který zahájí program jarních klasik.
Komentář: Emocionální terorismus? Recept na porodnost, o kterém jste dosud neslyšeli
Úhrnná plodnost v Česku klesla na 1,37 dítěte na ženu, tedy hluboko pod úroveň nezbytnou k reprodukci. Porodnost klesá v zemích demokratických i totalitních, v Evropě, v Íránu i v Japonsku, v Číně, stejně jako v USA. Je to trend, který se vyhýbá jen silně nábožensky založeným skupinám a zemím subsaharské Afriky. Existuje ale řešení. Jednoduché.
ŽIVĚUSA a Írán jednají o jaderném programu, jde o poslední šanci předejít konfliktu
Írán a Spojené státy zahájily v Ženevě další kolo nepřímých jednání o íránském jaderném programu, která zprostředkovává Omán. Podle agentury AP jde o poslední diplomatickou šanci, jak předejít konfliktu. USA mezitím posilují vojenskou přítomnost v regionu. Rozhovory byly bez udání důvodu přerušeny a mají ještě dnes pokračovat.
„Rus tu přežije 12 minut.“ Ukrajinci drží poslední pevnost před klíčovou metropolí
Vesnice Stepnohirsk je dnes poslední překážkou na cestě ruského dělostřelectva k regionální metropoli Záporoží. Její strategickou důležitost podtrhuje i nasazení elitních jednotek na obou stranách, přesto zde ukrajinští obránci čelí několikanásobné přesile. Intenzitu bojů o každý dům ilustrují slova jednoho z důstojníků: „Průměrná délka života mobilizovaného Rusa je tu asi 12 minut.“