Benative
26. 2. Dorota
Sport

Lehečka nestačil na světovou osmičku, v Dubaji mu semifinále uniklo

ČTK,Sport

Tenista Jiří Lehečka prohrál na turnaji v Dubaji se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7 a do semifinále nepostoupil. Kanaďanovi podlehl po necelých dvou hodinách. Do akce dnes půjde ještě Jakub Menšík, který narazí na Nizozemce Tallona Griekspoora.

Jiří Lehečka
Jiří LehečkaFoto: REUTERS
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který plnil roli turnajové osmičky, prohrál s nejvýše nasazeným Augerem-Aliassimem třetí ze čtyř vzájemných zápasů a nestačil na něj potřetí za sebou. Doplatil na 41 nevynucených chyb. Kanadský tenista jich udělal 23, zaznamenal také 16 es.

První set ztratil Lehečka ve druhé polovině, kdy od stavu 3:2 už neuhrál ani game a Auger-Aliassime využil na příjmu druhý setbol. Na začátku druhé sady český tenista neproměnil dva brejkboly, později v osmém gamu čtyři odvrátil.

Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Auger-Aliassime získal od stavu 1:2 šest míčků po sobě a s nimi i celý zápas. V boji o finále se utká s třetím nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch,dotace 3,311.005 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Auger-Aliassime (1-Kan.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 7:6 (7:2).

