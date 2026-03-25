Lehečka - Landaluce. Čech bojuje o semifinále v Miami s překvapením ze druhé stovky
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového turnaje v Miami mezi Jiřím Lehečkou a Martinem Landalucem ze Španělska.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
USA tlačí na Ukrajinu s tvrdou podmínkou. Bez zásadního průlomu hrozí konec jednání
Tlak Spojených států na Kyjev sílí. Podle představitelů z okolí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Washington mohl opustit mírová jednání a obrátit pozornost k Íránu, pokud nedojde k zásadnímu průlomu.
Komentář: Mučedníci v nebi. Má Česko prvního (nebinárního) muslimského teroristu?
„Věřím, že mučedníci jsou v nebi a užívají si život, který nemohli mít zde na zemi,“ napsal před časem student Fakulty humanitních studií v Praze Youssef Moursi v článku pro radikálně feministický kolektiv Druhá směna. V úterý jsme ho mohli vidět, jak ho policie vede v poutech k soudu. Je obviněný z terorismu kvůli zapálení prostor firmy LPP Holding v Pardubicích.
Teď bojuje za svou vlast. Doktor Ocelové kladivo slaví padesátiny a zůstává legendou
Vladimir Kličko, jeden z nejdominantnějších šampionů těžké váhy, slaví padesátiny. Jeho odkaz v boxu zůstává nepřehlédnutelný.