Lehečku čeká jedna z největších výzev. Už nemůžete čekat nic lehkého, prohlásil Čech

Český tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. Jeho soupeřem v boji o trofej bude španělský fenomén Carlos Alcaraz.
V semifinále dnes Lehečka porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vacherota 6:4, 6:2.
Sedminásobný grandslamový šampion Alcaraz zdolal krajana Jaumeho Munara 5:7, 6:3, 6:1.
„Hrát proti hráči, jako je Carlos, je v našem sportu asi jedna z největších výzev,“ prohlásil Lehečka.
„Všichni víme, čeho je schopný, a vrací se do své formy. Už jsem ho ale jednou na tvrdém kurtu a na turnaji ATP 500 porazil, takže si zkusím vzít z toho zápasu několik pozitiv,“ připomněl český tenista loňský souboj v katarském Dauhá.
„Bude to těžké utkání, ale ve finále turnajů ATP 500 už nemůžete čekat nic lehkého,“ uvědomoval si Lehečka.
„Budu připravený, půjdu do toho s tím, že tam nechám vše, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ doplnil.
V semifinále proti Vacherotovi získal první set za 34 minut. Rozhodl díky brejku v páté hře, poté už při vlastním servisu povolil soupeři získat jen jeden míč.
Ve druhé sadě Lehečka získal soupeřovo podání hned v úvodní hře a šel do vedení 2:0. Dál se opíral o bezchybný servis, soupeře "brejkl" ještě jednou v sedmém gamu a utkání uzavřel čistou hrou.
Čtrnáctého hráče světa Vacherota porazil Lehečka za 68 minut. Soupeři vzal třikrát servis, nedovolil mu jediný brejkbol.
Na podání ztratil pouhé čtyři fiftýny, pomohlo mu také 10 es. O čtyři roky staršího Monačana porazil poprvé a oplatil mu loňskou porážku z turnaje Masters v Paříži.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka postoupil do osmého finále na okruhu ATP a druhého v tomto roce.
Letos bojoval také o titul na březnovém turnaji Masters v Miami, kde prohrál s Italem Jannikem Sinnerem 4:6, 4:6.
Zatím má z finálových duelů bilanci 2:5. Triumfoval vloni v Brisbane a o rok předtím v Adelaide.
S obhájcem titulu Alcarazem se Lehečka utká popáté, zatím s ním má bilanci 1:3.
Naposledy prohrál s o rok mladším Španělem ve čtvrtfinále loňského US Open 4:6, 2:6, 4:6.
Předtím s aktuální světovou trojkou také bojoval o titul na trávě v Queen's Clubu, kde prohrál 5:7, 7:6, 2:6.
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