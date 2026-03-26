Lehečka chce víc, v Miami je obletovanou hvězdou. Tohle bylo hodně divné, přiznal

V živém žebříčku už vystoupal na šestnácté místo, od pondělí bude novou českou jedničkou. Jiří Lehečka zažívá v Miami jeden z nejlepších turnajů dosavadní kariéry. Už je v semifinále a věří si na víc. Na Floridě se z něj stává jeden z taháků: bude to právě český tenista, kdo vyzve italskou superstar Jannika Sinnera v boji o velký titul?
Dva dny po sobě seděl Jiří Lehečka na prominentním místě pro vzácné hosty experta Prakashe Amritraje. V rozhovorech pro Tennis Channel přijímal četné komplimenty na svou hru a nechal nahlížet do zákulisí svého momentálního úspěchu.
„Musím říct, že zníš strašně sebevědomě. A to bys taky měl,“ řekl českému tenistovi známý moderátor. Rozplýval se nad jeho výkonem proti Američanovi Tayloru Fritzovi.
Lehečka v úterý světovou sedmičku přehrál takřka dokonalým výkonem ve třetím setu a zaznamenal první vítězství nad hráčem Top 10 v aktuální sezoně.
„Tvoje hra na síti byla naprosto výjimečná,“ poukázal někdejší hráč na mimořádnou Lehečkovu bilanci: 15 útoků na síť, 15 vyhraných výměn. „Jak to dělá?“ ptal se Fritz svého týmu, když se v závěrečné fázi zápasu Čechovi dařilo vše, na co sáhl.
Druhý den po špičkovém výkonu proti elitnímu soupeři ale přišel jistý propad. Lehečka musel čelit obrovské senzaci turnaje v Miami. Dvacetiletý Španěl Martín Landaluce, 150. hráč žebříčku, prošel kvalifikací a pak si vyšlápl hned na čtyři favority.
Stopku rozjetému outsiderovi vystavil až favorizovaný Čech. Navzdory tomu, že se na kurtu tentokrát necítil dvakrát dobře, Lehečka vyhrál po líté bitvě dvou skvělých servisů 7:6, 7:5.
U Amritraje ve studiu pak zatím málo známého soka dlouze chválil. Několik minut vůbec nepromluvil o sobě, jen uznale hodnotil Landaluceho.
„Hrál neuvěřitelný tenis. Některé jeho údery byly vážně neskutečné. Navíc je dokázal zahrát v klíčových chvílích, kdy třeba čelil brejkbolu. Wow,“ kroutil hlavou čtyřiadvacetiletý tenista z Kněžmostu.
„Bylo to strašně těžké, nedával mi žádné šance. A ani po jeho druhém servisu jsem nebyl schopný dostat ho pod tlak. Většinu času jsem se jen bránil,“ vyprávěl Lehečka s tím, že ho zachránil vlastní servis.
Čech dokázal sbírat velké množství přímých bodů, výměny se příliš nehrály.
„Bylo to hodně divné, to musím říct, něco takového jsem tady v předchozích zápasech vůbec nezažil. Ale takhle on prostě hraje a já musel najít cestu, jak se přes to probojovat,“ uvedl spokojený Lehečka.
V semifinále turnajů ATP Masters 1000, tedy nejvyšší kategorie po grandslamech, se ocitl podruhé v kariéře. Poprvé podobně masivního úspěchu dosáhl před dvěma lety na antuce v Madridu. Během životního semifinále si tam ale Lehečka zranil záda a byl dlouho mimo.
„Byl to jeden z mých průlomů. Mám z toho vzpomínky, které nikdy nevyblednou. Dobré i ty špatné,“ prohlásil.
Porazil tehdy místního miláčka Rafaela Nadala, který se s domácím turnajem loučil. Od té doby ho už nepřekvapí žádná nepřátelská atmosféra. „Když je někdo proti mě, vždycky říkám: ale no tak, já hrál v Madridu proti Nadalovi. 13 tisíc lidí uvnitř Caja Mágica bylo proti mně. Úžasná zkušenost,“ vzpomínal Lehečka.
Na další podobný průlom čekal dva roky. A teď se cítí dospělejší, připravenější.
„Všichni už mě znají a já znám je. Je celkem jedno, proti komu budu hrát v semifinále, oba to jsou skvělí hráči, ale já věřím, že mám zbraně, abych je porazil,“ konstatoval.
O velké finále se nakonec v pátek utká s jednadvacetiletým Arthurem Filsem z Francie, který v úchvatném dramatu přetlačil domácího Tommyho Paula 6:7, 7:6, 7:6, přestože v závěrečném tie-breaku čelil za stavu 2:6 čtyřem mečbolům. Poté ale spektakulárním způsobem vyhrál šest následujících míčků.
