Lehečka chce Sinnera obrat o unikátní zápis. Ital ale odhalil české kouzlo v Miami

Miroslav Harnoch

Ten výčet je nekompromisní. Ze čtyř pokusů zatím nevyhrál Jiří Lehečka proti Janniku Sinnerovi jediný zápas. Český tenista ale také nikdy neměl takovou formu, jakou má právě tento týden v Miami.

Jiří Lehečka a Jannik SinnerFoto: Reuters
Zase se to stalo. Po roce je ve finále tenisového Masters v Miami český tenista. Po Jakubu Menšíkovi to dokázal takhle daleko dotáhnout i Jiří Lehečka.

A papírově to opět připomíná biblický příběh Davida a Goliáše. Zatímco Menšík musel „trefit do čela“ čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona Novaka Djokoviče, na hráče z Kněžmostu čeká ještě nedávná světová jednička a vítěz Masters v Indian Wells.

Toho času navíc soupeř, se kterým má vzájemnou bilanci 0:4. „Budu prostě muset zařadit ještě o jeden stupeň víc, a to i přesto, že jsem odehrál skvělé semifinále. Ale pořád tam je prostor pro zlepšení a o to se musím pokusit,“ prohlásil Lehečka po drtivé výhře nad Arthurem Filsem z Francie.

A že už tak má český tenista v Miami skvostnou formu. Však po cestě do finále ani jednou nepřišel o vlastní servis a zařadil se tak po bok takových velikánů, jako je zmiňovaný Djokovič nebo byl Roger Federer.

„Je to něco, na čem jsem pracoval už celý loňský rok, celé předsezonní období a teď si to všechno sedlo. Věděl jsem, že to jednou přijde,“ zářil štěstím Lehečka.

Jenže proti němu se postaví člověk, kterému půjde o úplně jiný zápis do historie, tenista, který může poprvé vyhrát oba americké podniky Masters za sebou a ještě bez toho, aniž by ztratil jediný set.

I když bude Sinner obrovským favoritem, má z českého soupeře velký respekt.

„Hraje tu neuvěřitelně a půjde do toho zápasu určitě uvolněně, nemá co ztratit. Na mně bude naopak větší tlak,“ uvědomuje si Sinner.

Lehečku už čtyřikrát porazil, ale ještě nikdy si s ním nezahrál o turnajovou trofej, vždy to bylo v mnohem ranější fázi pavouka.

„A to je právě ono, každý zápas je jiný, něco jiného je, když hrajete o celkové vítězství, a něco jiného, když jste teprve v osmifinále nebo čtvrtfinále. S Jirkou to bude těžký zápas,“ hlásí Sinner.

Že je podruhé za sebou české tenista ve finále v Miami a tentokrát právě Lehečka, ho vůbec nepřekvapuje. Ví, v čem je jeho kouzlo na Floridě.

„Podmínky, rychlost kurtu, všechno tu vyhovuje jeho hře. Jeho tenis je postavený na výborném servisu, plochých agresivních úderech z forhendu i bekhendu, pro to je to tady ideální,“ myslí si Ital.

Finále mužského turnaje v Miami je na programu zhruba po nedělní 21. hodině středoevropského času.

KVÍZ: Znáte rčení a přísloví jako teta Kateřina ze Saturnina? Otestujte se

Přísloví a rčení se objevují nejen v povinné školní literatuře, ale také v běžné řeči. Ne vždy jim ale rozumíme stejně dobře, jako legendární teta Kateřina ze Saturnina. Vyzkoušejte následující kvíz a snadno si ověříte, zda byste si s ní mohli změřit síly, nebo byste si naopak měli doplnit znalosti.

Jak to tedy je? Oficiálně jsem kariéru ještě neukončil, vysvětloval Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak v něm odehrál jen pár minut. Zbývající roky aktivního života by si rád užil jinak.

Trumpovo peklo: do Íránu může vyrazit až 10 tisíc vojáků na nejméně několik týdnů

Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Zatím ale není jasné, jestli americký prezident Donald Trump schválí všechny, některé, nebo žádné z plánů ministerstva obrany, napsal v sobotu deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele.

