Lehečka chce Sinnera obrat o unikátní zápis. Ital ale odhalil české kouzlo v Miami

Ten výčet je nekompromisní. Ze čtyř pokusů zatím nevyhrál Jiří Lehečka proti Janniku Sinnerovi jediný zápas. Český tenista ale také nikdy neměl takovou formu, jakou má právě tento týden v Miami.
Zase se to stalo. Po roce je ve finále tenisového Masters v Miami český tenista. Po Jakubu Menšíkovi to dokázal takhle daleko dotáhnout i Jiří Lehečka.
A papírově to opět připomíná biblický příběh Davida a Goliáše. Zatímco Menšík musel „trefit do čela“ čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona Novaka Djokoviče, na hráče z Kněžmostu čeká ještě nedávná světová jednička a vítěz Masters v Indian Wells.
Toho času navíc soupeř, se kterým má vzájemnou bilanci 0:4. „Budu prostě muset zařadit ještě o jeden stupeň víc, a to i přesto, že jsem odehrál skvělé semifinále. Ale pořád tam je prostor pro zlepšení a o to se musím pokusit,“ prohlásil Lehečka po drtivé výhře nad Arthurem Filsem z Francie.
A že už tak má český tenista v Miami skvostnou formu. Však po cestě do finále ani jednou nepřišel o vlastní servis a zařadil se tak po bok takových velikánů, jako je zmiňovaný Djokovič nebo byl Roger Federer.
„Je to něco, na čem jsem pracoval už celý loňský rok, celé předsezonní období a teď si to všechno sedlo. Věděl jsem, že to jednou přijde,“ zářil štěstím Lehečka.
Jenže proti němu se postaví člověk, kterému půjde o úplně jiný zápis do historie, tenista, který může poprvé vyhrát oba americké podniky Masters za sebou a ještě bez toho, aniž by ztratil jediný set.
I když bude Sinner obrovským favoritem, má z českého soupeře velký respekt.
„Hraje tu neuvěřitelně a půjde do toho zápasu určitě uvolněně, nemá co ztratit. Na mně bude naopak větší tlak,“ uvědomuje si Sinner.
Lehečku už čtyřikrát porazil, ale ještě nikdy si s ním nezahrál o turnajovou trofej, vždy to bylo v mnohem ranější fázi pavouka.
„A to je právě ono, každý zápas je jiný, něco jiného je, když hrajete o celkové vítězství, a něco jiného, když jste teprve v osmifinále nebo čtvrtfinále. S Jirkou to bude těžký zápas,“ hlásí Sinner.
Že je podruhé za sebou české tenista ve finále v Miami a tentokrát právě Lehečka, ho vůbec nepřekvapuje. Ví, v čem je jeho kouzlo na Floridě.
„Podmínky, rychlost kurtu, všechno tu vyhovuje jeho hře. Jeho tenis je postavený na výborném servisu, plochých agresivních úderech z forhendu i bekhendu, pro to je to tady ideální,“ myslí si Ital.
Finále mužského turnaje v Miami je na programu zhruba po nedělní 21. hodině středoevropského času.
