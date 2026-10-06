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Sport
Přenos skončil

Lehečka - Alcaraz 0:2. Titul z turnaje v Tokiu patří Španělovi

Sport
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Sledovali jsme online finále tenisového turnaje v Tokiu mezi Jiřím Lehečkou a Carlosem Alcarazem ze Španělska.

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