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Sport

Legenda ostře vypíchla, proč Siniakové nejde dvouhra. Co přišlo, udivilo svět tenisu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Kateřina Siniaková názorně ukázala tenisovému světu, že rozhodně není jen deblovou královnou. Z japonské Ósaky si po impozantně gradující jízdě odvezla šestý singlový titul kariéry, první po tříleté pauze. Na začátku turnaje přitom australská legenda Rennae Stubbsová analyzovala, proč Češka nemá takové úspěchy, když je na kurtu sama bez spoluhráčky.

WTA Kinoshita Group Japan Open - Day 7, Osaka - 25 Oct 2026
Kateřina Siniaková po zisku titulu v Ósace 2026Foto: Profimedia – Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Kateřina Siniaková, sportovkyně, tenistka, reprezentantka
WTA Kinoshita Group Japan Open - Day 7, Osaka - 25 Oct 2026
WTA 1000 - Wuhan Open
Kateřina Siniaková ve finále deblového turnaje ve Wu-chanu 2026
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I díky této zajímavé shodě náhod napsala Siniaková v japonské metropoli atraktivní příběh. Příběh fantastické tenistky, která podle mnohých není ve světě tenisu za své úspěchy dostatečně oceňovaná.

V deblu přitom láme rekordy.

Letos už pošesté zakončí sezonu na postu světové jedničky, čímž překoná dosud nedostižný zápis Martiny Navrátilové. Doma má třináct grandslamových titulů: dvanáct z dámské čtyřhry, jeden z mixu. Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, všechno ale ve čtyřhře.

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I to proti ní občas používají kritici. Většinou od nich zaznívá oblíbená zjednodušující zkratka: je tak dobrá v deblu, protože není dost dobrá v singlu.

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Nic ovšem nemůže být vzdálenější pravdě. To, že v rámci čtyřhry tak velkolepě dominuje světovému tenisu, nijak neumenšuje její singlové úspěchy. Ty jsou jistě skromnější, v žádném případě se však nesluší je jakkoli bagatelizovat.

Siniaková je totiž nadstandardně kvalitní singlistkou držící se dlouhodobě v širší světové špičce.

Jejím maximem na žebříčku je 27. místo, na které dosáhla před dvěma lety. Od roku 2016 je nepřetržitě v elitní stovce. Úctyhodných pět posledních ročníků uzavřela coby hráčka první padesátky.

Na tentýž milník stále může pomýšlet i letos. V rámci kariéry bezprecedentní propad až do deváté desítky zastavila třicetiletá hráčka minulý týden ve velkém stylu, po titulu v Ósace vyskočila jednorázově o 37 míst vzhůru a vrátila se na 49. příčku.

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V Japonsku nadchla. V prvním kole schytala kanára od Američanky Peyton Stearnsové, ta ale ve třetím setu vzdala. Od té doby už Siniaková působila nezastavitelně.

„Jako tornádo stupně F6,“ pomohl si francouzský web Sports.fr meteorologickou terminologií, kde F6 představuje reálně neexistující, čistě mytický stupeň pro extrémní větry o rychlosti přesahující cca 500 kilometrů za hodinu.

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Čtyři soupeřky proti Češce uhrály v součtu pouhých 14 gamů a mnohem výše žebříčkově postavená Ashlyn Kruegerová schytala ve finále debakl 1:6, 0:6. „Neuvěřitelný turnaj, Kat, jsi úžasná hráčka,“ prohlásila Američanka během ceremoniálu.

„Siniaková je zpátky. Byla prostě nezastavitelná,“ nadšeně referoval účet First Serve.

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Těžko říct, co si v tu chvíli říkala australská tenisová legenda Stubbsová.

Bývalá trenérka Karolíny Plíškové či Sereny Williamsové totiž před týdnem dostala od jednoho z posluchačů svého podcastu otázku právě na Siniakovou.

„Proč se ze Siniakové nestala tak skvělá singlová hráčka jako z její bývalé spoluhráčky Barbory Krejčíkové? Bylo období, kdy Siniaková hrála hlavní soutěže turnajů ve dvouhře, zatímco Krejčíková ještě neměla dostatečně vysoké postavení v žebříčku, aby se do nich dostala,“ zavzpomínal Phil Nguyen.

Stubbsová v poměrně nekompromisní odpovědi nejprve vyzdvihla prý nedostatečně kvalitní servis Siniakové.

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„Především je to kvůli jejímu podání. A čtyřhra je prostě jiná hra, navíc tam má vedle sebe spoluhráčku, která ji dokáže uklidnit,“ naznačila bývalá světová jednička ve čtyřhře, že je Siniaková na dvouhru příliš emotivní a nevyrovnaná.

Částečně měla pravdu, rodačku z Hradce Králové v minulosti skutečně často srážely vlastní negativní emoce. Právě v Ósace ale byla jako vyměněná. Soustředěná, klidná a nebývale konzistentní. Proměny si všimli i mnozí tenisoví experti.

„Singlová kariéra Kateřiny Siniakové bude navždy jednou z velkých záhad okruhu WTA,“ napsal Brit Chris Goldsmith na sociální síti X. I podle jeho názoru toho Češka ve dvouhře mohla (a ještě může) dokázat mnohem víc.

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