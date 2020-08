Kyrgios z úcty k obětem koronaviru vynechá US Open. Ztracené životy neobnovíme, řekl

Australský tenista Nick Kyrgios se kvůli obavám z koronaviru a z úcty k obětem nákazy covid-19 odhlásil z US Open.

Ve Flushing Meadows se začne hrát na konci srpna.

"Neskutečně mě to bolí, ale nebudu hrát. Dělám to pro lidi, moje Australany a stovky a tisíce Američanů, kteří na nákazu zemřeli. Sport nebo ekonomiku můžeme znovu obnovit, ale ztracené životy už ne," napsal čtyřicátý hráč světa na sociální síti Instagram.

Před Kyrgiosem se z US Open kvůli obavám o zdraví odhlásila také jeho krajanka a světová jednička Ashleigh Bartyová.

Účast naopak potvrdila vítězka turnaje z roku 2018 Japonka Naomi Ósakaová a očekává se, že v New Yorku budou hrát i první tenista žebříčku Srb Novak Djokovič či třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Američanka Serena Williamsová.

Za nešťastné považuje konání turnaje i sedmý hráč světového žebříčku Alexander Zverev z Německa, ale současně zdůraznil, že on v New Yorku startovat bude.

"Je to trochu šílené, hrát teď US Open. Byl bych radši, kdyby se nehrálo a my jsme začali v Evropě, protože teď není vhodná doba cestovat do Ameriky," citovala třiadvacetiletého Zvereva agentura DPA.

"Ale když US Open bude, tak co s tím my hráči zmůžeme? Zejména když tam všichni ostatní budou, jde do body do žebříčku," dodal.