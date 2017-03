Kyrgios poráží legendy jakoby nic. I bez bojovnosti. Nikdo není jako on, řekl Djokovič

před 20 minutami

Mladý australský tenista vylezl vítězně ze skupiny smrti v Indian Wells. Společně s Rogerem Federerem. O Nicku Kyrgiosovi se už zase mluví v superlativech.

Indian Wells - I ve druhém vzájemném zápase kariéry Nick Kyrgios přehrál Novaka Djokoviče a po utkání v Indian Wells čelil na tiskové konferenci zajímavému dotazu. "Jakou jednu jedinou věc by sis vzal ze hry Federera, Nadala nebo Djokoviče, kdybys mohl?"

Mladý Australan dlouho neváhal. Jeho volba padla na španělského šampiona. "Chtěl bych jeho bojovnost. Chtěl bych se ho zeptat, jak to dělá, že při každé výměně hraje tak, jako kdyby jeho život visel na vlásku. Je to ta nejneuvěřitelnější součást jeho hry. Něco, co mně naprosto chybí," vysvětlil Kyrgios sebekriticky.

A tím dokonale definoval pro změnu svou vlastní nejneuvěřitelnější součást. Australský tenista totiž dokáže porážet největší legendy bez bojovnosti. Stačí mu nezměrný talent, dynamit v pravé ruce a ojedinělý postoj, díky kterému necítí prakticky žádnou nervozitu či strach.

Při této výměně nicméně Kyrgios zabojoval:

"Není pochyb o tom, že je to hráč schopný velkých věcí," pochválil soupeře Djokovič. "Hraje svým nezaměnitelným stylem, je velmi agresivní, jde si pro body ze servisu a je jedno, jestli jde o první, nebo druhé podání. Není jednoduché takhle hrát," pokračoval druhý hráč světového žebříčku.

"Na túře není nikdo jako on. Hraje určitým způsobem, mluví a chová se určitým způsobem, který je pro něj charakteristický. Očividně to funguje," dodal Srb. Asi nejvýmluvněji vypovídá o skvělých předpokladech momentálně patnáctého hráče rankingu ATP neuvěřitelná bilance proti největším hrajícím legendám bílého sportu.

Kyrgios je teprve druhým hráčem po svém krajanovi Lleytonu Hewittovi, jenž dokázal v prvním vzájemném utkání porazit Federera, Nadala i Djokoviče. Se Srbem to teď má 2:0 na zápasy, s Nadalem vyrovnaně 1:1 a s Federerem 1:0.

Druhý zápas proti nejlepšímu hráči historie sehraje ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells v pátek a na jeho představení bude zvědavý celý svět. S odpovědí na dotaz, proti komu z legendárních tenistů je těžší hrát, ale Australan s uspokojivou odpovědí nepřišel.

"To je těžká otázka. Všichni tři jsou velcí šampioni, všechny zápasy byly těžké. Víte co? Raději vám na to nebudu odpovídat, aby zase nebyla aféra, že jsem řekl něco nevhodného," smálo se na tiskovce "zlobivé dítě" světového tenisu.

Zatímco v minulých měsících Kyrgios vynikal především skandály a nepříjemnostmi, pod kalifornským sluncem důrazně ukazuje, proč je považován za jednoho z největších talentů své doby. Nejde jen o drtivý servis, kterým zničil Djokoviče.

Fenomenální tenis předvedl i v předchozím kole proti Alexanderu Zverevovi. Mladý Němec, podle mnohých budoucí světová jednička, dřel do úmoru, běhal, bojoval… Kyrgios na druhé straně ledabyle sázel kraťasy a ve zdánlivě vycházkovém tempu si vodil silného soupeře jako loutku.

Však se podívejte sami:

Novaka Djokoviče pak Kyrgios porazil znovu po pouhých dvanácti dnech. Stejně jako na minulém turnaji v mexickém Acapulcu neztratil set. A dvanáctinásobnému grandslamovému šampionovi nepovolil ani jediný brejkbol.

"Asi pro každého tenistu je výhra nad Novakem obrovský úspěch, obzvlášť pro mě. Bylo jasné, že si na mě dá po Acapulcu pozor a bude to složité. Toužil po tom, aby mi porážku vrátil. Byl to dobrý zápas, já jsem skvěle zvládal klíčové momenty a samozřejmě mi pomohlo podání," uvedl po utkání jednadvacetiletý tenista.

Djokovič nezapomněl připomenout, že Kyrgios musí na své cestě k vrcholu dospět. "Nepochybně má hru na to, aby byl mezi pěti nejlepšími hráči světa. Teď jen záleží na něm samotném a na jeho oddanosti sportu," podotkl Srb.

"Už několik let zpátky se začalo říkat, že má velký potenciál. Ve svých výsledcích není příliš konzistentní, ale pomalu se blíží nejlepší desítce. Minulý rok byl jeho nejlepší, takže podle mě si teď u něj všechno sedá," dodal Djokovič na závěr dlouhé úvahy o Kyrgiosovi.

Další důkaz o své výjimečnosti může australský bouřlivák podat v pátek. Kromě něj totiž z kalifornské spodní "čtvrtiny smrti" postoupil Roger Federer. Ve druhém vzájemném utkání kariéry se tedy porvou o postup do semifinále. Jejich první duel mimochodem nabídl impozantní tenis.

Před dvěma lety ve druhém kole antukového turnaje v Madridu se hrály tři úžasné tie-breaky. První ovládl Švýcar, druhý Australan a třetí rozhodující pak znovu Kyrgios, jenž dotáhl obrat poměrem 14:12. Fanoušci se rozhodně mají na co těšit, přehlídka toho nejlepšího tenisu v Indian Wells pokračuje.

autor: Aleš Vávra | před 20 minutami