Kyperský divoch Baghdatis končí kariéru v pozadí. Neúctě Wimbledonu se diví i Berdych

před 59 minutami

Z kurtu se mu vůbec nechtělo odejít, mezi diváky rozházel všechno, co měl u sebe, včetně náhradních ponožek nebo spodního prádla. Kyperský tenista Marcos Baghdatis se na Wimbledonu naposledy rozloučil s fanoušky. Navzdory povedené kariéře to ale proběhlo přeci jen stranou velkých reflektorů, čemuž se podivoval i Tomáš Berdych.

I když konec čtyřiatřicetiletého tenisty stranou velkého dění možná trochu ilustruje jeho kariéru. Opálený vlasáč s čelenkou nikdy nevyhrál velký titul, ovládl jen čtyři turnaje a v žebříčku to dotáhl nejvýše na osmé místo.

V cestě za ještě úspěšnější kariérou ho často brzdila zranění, ale co mu nejde upřít, jsou jeho vedlejší role v příbězích legendárních hráčů.

Když André Agassi psal autobiografii Open, začal vyprávět svoji story právě od zápasu proti Baghdatisovi ve druhém kole US Open 2006. Američan se tehdy loučil s profesionálním tenisem a památná pětisetová bitva byla jeho poslední výhrou kariéry.

Bojovnost a zarputilost, s jakou Kypřan ve stejném roce dokráčel až do finále Australian Open, chytla za srdce nejednoho tenisového fanouška. Svou zemi pobláznil natolik, že parlament zaplatil jeho rodině cestu k protinožcům, aby závěrečnou bitvu o grandslamovou trofej mohla sledovat osobně.

"Měl rychlost, jednoduchou techniku, kvalitní forhend, bekhend. Miloval velká jeviště a myslím, že to je i důvod, proč si v důležitých zápasech vedl tak dobře. I mimo kurty byl vždycky milý a vtipný kluk," vzpomíná na Baghdatise Švýcar Roger Federer, který proti němu tehdejší australské finále vyhrál a vydřel třetí grandslam v řadě.

Fanoušky uměl kyperský hráč pobavit i jinak. Když v Austrálii ztratil zápas proti Stanu Wawrinkovi, rozbil během utkání hned čtyři rakety, některé byly ještě zabalené v igelitu po vypletení. Jenže divoch a bouřlivák v něm už potřeboval odpočinek.

"Cítím, že nastal čas, myslím, že to byla docela dobrá jízda. Poslední dva roky pro mě byly těžké dostávat tělo do formy, aby mohlo hrát. Navíc má žena čeká třetí dítě, to mi usnadnilo rozhodování, chci být s rodinou," vysvětlil své rozhodnutí před letošním Wimbledonem Baghdatis.

Tam dostal od londýnských pořadatelů divokou kartu, protože žebříček by ho jinak poslal pouze do kvalifikace. Jenže jak byli organizátoři v All England Clubu přívětiví při udělování volné vstupenky, už nebyli při sestavování programu pro úvodní kola.

"Poslali ho na osmičku kurt, přestože řekl, že to je jeho poslední turnaj. Nevím, jestli se dá rozlučka naplánovat. Kdyby mě na US Open dali na centr, bylo by to docela zajímavé. Ale abych letěl do New Yorku, kde by mě v koutě areálu u vlakového nádraží vystřelil z trenek nějaký osmnáctiletý kluk… Ta představa mě úplně nebere," pozastavil se nad tím Tomáš Berdych, který také zvažuje konec kariéry.

Baghdatis úvodní kolo s Kanaďanem Braydenem Schnurem nakonec zvládl a vybojoval si druhý rozlučkový zápas, který pořadatelé šoupli na konec programu třetího největšího kurtu areálu. S nasazeným Italem Matteem Berrettinim už prohrál.

Kypřan si pak rozlučku užil. "Vůbec se mi nechtělo z kurtu, bylo to milé rozloučení, chci ještě jednou poděkovat všem, že zůstali dlouho po zápase a ještě mi naposledy předali tu energii," říkal po zápase dojatý Baghdatis.

Ještě aby nezůstali. Kypřan mezi diváky naházel, co mohl, od ručníku až po rezervní spodní prádlo. "Pláču, ale jsem šťastný, těším se na budoucnost. Jediné, co mi bude chybět, jsou emoce, které mi tenis přinášel," přiznal.